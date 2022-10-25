🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 октября

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новая Луна принесет немало приятных сюрпризов. Только нужно определиться с тем, чего вы больше всего хотите сейчас.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 октября, Луна в Скорпионе благоволит принятию ответственных решений. Только не забывайте, что проекты важно доводить до конца и это не должно противоречить вашим принципам. Пробуйте новое, любите, творите во благо!

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♈ Овен

В это время звезды обращают ваше внимание на важность экспериментов. Как и где вы черпаете вдохновение, чтобы расширить свои границы, как в личном, так и в профессиональном плане? Как и где вы чувствуете вдохновение, чтобы выйти из своей зоны комфорта до тех пор, пока зона комфорта не станет всего лишь иллюзией? Как и где вы чувствуете потребность проявить себя как самую смелую и яркую версию себя? Напоминание от таинственных сил: дайте волю и нарушайте собственные правила.

Космический совет: иногда нужно нарушать собственные правила.

♉ Телец

Хотя мы бесконечно прославляем перемены, у нас не всегда есть необходимые инструменты, чтобы справиться с ними. Но то, что должно быть устранено, должно быть устранено, Телец. Этого требует от нас трансформация. Итак, обрежьте шнуры там, где это необходимо. Выходите из ситуаций, которые наносят ущерб вашему психическому и эмоциональному благополучию. Помните: то, для чего вы освобождаете место, гораздо более величественно, чем-то, что вы оставляете позади.

Космический совет: время избавиться от того, что больше не служит вашему благу.

♊ Близнецы

И снова звезды напоминают вам, что речь идет о путешествии, а не о пункте назначения. Итак, гордитесь тем, где вы находитесь, когда начинаете получать удовольствие от процесса обучения. Хорошо, что среда, в которой вы находитесь, также поддерживает ваш рост. Для некоторых из вас это может быть время ученичества или времяпрепровождения с наставником, которому вы доверяете. Обратите внимание на мудрость, которой люди делятся с вами в это время, поскольку это поможет вам свернуть горы.

Космический совет: сосредоточьтесь на путешествии, а не на пункте назначения.

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♋ Рак

Мы все проходим через периоды бытия и периоды действия. Периоды отдыха и период службы. Темная Луна приносит с собой напоминание о том, что пора сделать паузу и перейти в режим Инь. Позволить себе переварить все, через что вы прошли за последние несколько месяцев. Процесс самоанализа потребует от вас столкнуться с некоторыми неудобными правдами о себе, и это нормально. Вы готовы изменить те негативные убеждения, которые мешали вашему прогрессу.

Космический совет: темная Луна дает вам возможность найти истины.

♌ Лев

Ваше беспокойство будет только заводить вас все дальше и дальше в кроличью нору. Итак, пауза. Сделайте шаг назад и избавьтесь от застревания своим уникальным способом с помощью дыхания, ведения дневника, медитации и движения. Это поможет вам создать пространство для того, чтобы Дух мог проявить себя неожиданным образом. Тем, кто уже в пути, напоминают, что трудности — это тоже часть пути. Сосредоточьтесь на том, как вы можете обратить обстоятельства в свою пользу. Сосредоточьтесь на том, как вы можете получить лекарство из яда, который вам подали в чашке. Мантра «принимай все, ничего не отвергай» — лучшая.

Космический совет: превратите яд в лекарство.

♍ Дева

Закон синхронности действует. Закон синхронности действует всегда, Дева. Итак, обратите внимание на то, что знаки говорят вам. Обратите внимание на циклы, которые подходят к концу, и на главы вашей жизни, которые требуют эпилога. Поверьте, то, для чего вы освобождаете место, намного больше, чем-то, что вы оставляете позади. Поверьте, что, превратив свои знания в мудрость, вы сможете стать самой воплощенной версией себя.

Космический совет: пришло время написать эпилог.

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♎ Весы

Несмотря на то, что сезон Весов прекрасен во многих отношениях, он принес с собой множество поворотов. Изгибы и повороты, которые заставили вас замедлиться, заглянуть внутрь себя и проделать работу с тенью. Прогулка по глубоким, темным тайникам вашей психики редко бывает легкой. Но вы прошли через все это с изяществом. Сегодня, когда вы готовитесь к предстоящему новолунию в Скорпионе, уделите время молитве благодарности за все, что было, и за все, что еще предстоит. Что-то подсказывает нам, что у вас будет не одна причина для празднования!

Космический совет: найдите минутку, чтобы выразить благодарность за все.

♏ Скорпион

Вы уже были на этом пути раньше, Скорпион. Вы освободили место в своем сердце от тех, кто не заслуживал вашей любви. Вы доверяли людям, которые подводили вас снова и снова. Сегодня звезды напоминают вам о смене парадигмы. Чтобы начать чтить свой внутренний свет. Чтобы посмотреть на божество в зеркало и напомнить им о присущей им красоте, грации и мудрости. Вы заслуживаете большего, чем еще одна половинчатая любовь. Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто стремится строить с вами жизнь и обещает поддержать вас в самые бурные бури.

Космический совет: почитайте божество внутри себя.

♐ Стрелец

Что вы ищете для себя? Чего вы хотите от этой связи? Физическое участие — это нормально, если вы способны практиковать непривязанность и расставлять приоритеты в отношениях с самим собой. Но если у вас есть склонность к эмоциональному запутыванию, устанавливайте свои границы как можно скорее! Нет ничего важнее, чем следить за своим психическим здоровьем. Вы хотите убедиться, что не прогибаете себя назад, чтобы сохранить их в своей жизни.

Космический совет: ставьте свое психическое здоровье выше всего остального.

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♑ Козерог

Привет и добро пожаловать в сезон Скорпионов! Время, когда ведьмы и волшебники выходят и играют. Время, когда провидцы, колдуны и алхимики тоже переживут свой важный момент. Слово для мудрых: отдайтесь Великой Тайне. Найдите время, чтобы связаться со своим ковеном, как и вы. Предстоящее новолуние в Скорпионе предоставит вам прекрасную возможность глубже погрузиться в свои собственные практики и раскрыть правду, Козерог!

Космический совет: не бойтесь запутанных задач — они сделают вас сильнее.

♒ Водолей

Сеть творения работает таинственным образом, предоставляя нам точные условия, необходимые для нашего роста и развития. То, что вам предлагается прямо сейчас, — это возможность повысить свой профессиональный уровень и направить свою карьеру в правильном направлении. Куй железо, пока горячо, Водолей. В то же время признайте, что вы являетесь частью команды. Именно благодаря сотворчеству вы сможете реализовать великое видение.

Космический совет: вам предоставляется возможность повысить свой уровень.

♊ Рыбы

Напоминание о темной луне: то, чему вы сопротивляетесь, содержит лекарство, необходимое для вашего роста и развития. Итак, не стесняйтесь смотреть внутрь себя, красавица. Не бойтесь глубоко погрузиться в свою психику и прислушаться к голосу теней. Знайте, что Вселенная держит место для главного, очищения и очищения, чтобы вы могли выйти из пустоты как наиболее воплощенная версия себя.

Космический совет: почитайте это время как время очищения.

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