🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Весов благоволит новым знакомствам и приятным сюрпризам. Их, кстати, можно не только получать, но и преподносить!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 октября, на убывающей Луне идеально завершать большие проекты, избавляться от старых привычек. День прекрасно подходит для решения текущих проблем. Экспериментировать со здоровьем лучше не следует. А вот для любовных приключений — самое время!

Особенные даты: когда стоит сделать денежную стрижку в ноябре 2022 года

♈ Овен

Вот в чем дело, Овен: нас приучили верить, что мы должны ставить потребности других выше собственных. Нас приучили верить, что наше достоинство зависит от того, как много мы делаем для окружающих. Но что, если вы решили вернуть свою силу? Что, если бы вы решили стоять в своей истине независимо от того, что говорят другие? Слово для мудрых: избавьтесь от чуши и восстановите свой подлинный голос. Сейчас настоятельно рекомендуется просить о том, чего вы хотите, так, как вы этого хотите.

Космический совет: никогда не ставьте чужие интересы выше своих.

♉ Телец

Телец, Вселенная — ваш сообщник в этом новом грандиозном путешествии! Вселенная всегда дергает за ниточки от вашего имени. На этой неделе вас просят подчиниться ритму и течению жизни. Начать доверять множеству знаков, которые разворачиваются вокруг вас. Вас ведут в направлении роста. Вас призывают выровняться со своим истинным путем и целью.

Космический совет: все работает в вашу пользу.

♊ Близнецы

Что, если бы вам сказали, что-то, что у вас отнимают, — это то, что не соответствует вашему высшему и величайшему благу? Это время, чтобы сдаться процессу трансформации, Близнецы. Это время, чтобы стать единым с ритмом и потоком космоса. Поверьте, что вас ведут в волшебное место и что любовь, которую вы желаете и заслуживаете, тоже будет вашей.

Космический совет: станьте единым целым с ритмом и потоком.

Металлическая собака любит труд. Китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 октября

♋ Рак

Рак, у нас всегда есть выбор. Просто слушайте песню своей души. Вместо того чтобы делать то, что хорошо выглядит на бумаге, доверьтесь тому, куда ведет вас ваш внутренний компас. Это секрет, лунное дитя. В этом секрет шага в квантовое поле чудес. Когда дело доходит до любви, вас поощряют стать той переменой, которую вы хотите видеть. Пусть ваши действия будут соответствовать вашим словам. Постоянство — это язык любви, который динамически изменит игру для вас.

Космический совет: доверяйте тому, куда ведет вас внутренний компас.

♌ Лев

Ничто не случайно, Лев. Сеть творения безупречна, и сеть творения предоставляет вам именно те обстоятельства, которые необходимы для вашего роста. Итак, доверяйте знакам и тому, куда они вас ведут. Совершите этот прыжок веры, зная, что вас поддержат и защитят, несмотря ни на что. Чего вы не хотите делать: каким-либо образом предавать себя или обманывать себя, заставляя поверить в то, что-то, что вы продемонстрировали, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кстати, обратите внимание на духовных животных, которые появляются в физическом и невидимом мирах, поскольку у них есть мощные послания для вас.

Космический совет: духи громко разговаривают — слушайте их.

♍ Дева

Сегодня вы находитесь в месте принятия. Вы понимаете, что нет ничего хорошего или плохого по своей сути, что Вселенная создает точные условия, необходимые для вашего роста. Именно это принятие позволяет вам принять жизнь во всех ее оттенках. Напоминание от таинственных сил сверху и снизу: вы находитесь там, где должны быть, и вы трансформируетесь способами, которые невозможно выразить словами. PS: Проведите сегодня немного времени на природе, если вы думали об этом.

Космический совет: принятие — волшебное слово.

Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября для всех знаков зодиака

♎ Весы

Мы откроем вам секрет, Весы: вы все делаете правильно. Вселенная всегда была на вашей стороне. Используйте эту прекрасную возможность для роста, которую вы проявили, и сделайте все возможное, чтобы сделать ее своей. Да, вам придется начать сначала. Да, вам придется приложить необходимые усилия. Чем любопытнее вы будете в это время, тем больше сможете почерпнуть из жизни.

Космический совет: задействуйте все усилия ради воплощения мечты.

♏ Скорпион

Когда мы находимся в потоке жизни, мы способны признать, что все происходит для нас, а не для нас. Каждое испытание — это возможность расти и проявлять себя как наиболее воплощенная версия самих себя. Итак, примите то, что стоит на вашем пути сейчас, и знайте, что это принятие даст вам силу изменить то, что вам нужно изменить. Поверьте, что вы находитесь там, где должны быть, и что вы готовитесь к совершенно новой главе своей истории.

Космический совет: примите вызовы, которые стоят на вашем пути прямо сейчас.

♐ Стрелец

Пришло время вернуться к чертежной доске. Пришло время пересмотреть свои грандиозные планы и посмотреть, что вам нужно пересмотреть по ходу дела. Это время, чтобы проявить себя как активный игрок в игре жизни и сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые мечты и самые сокровенные желания. Что вам нужно помнить сейчас и до конца года: помощь, поддержка и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, всегда будут вам предоставлены.

Космический совет: проявите себя как активный игрок в игре жизни.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября

♑ Козерог

Жизнь предназначена для того, чтобы ее прожить, Козерог. Жизнь предназначена для того, чтобы праздновать ее во всех ее оттенках и во всех ее цветах. Так что выкинь из головы, ладно? Настройтесь на портал своего сердца. Скажи да тому, что пробуждает песню твоей души и вызывает улыбку на твоем лице, красавица. Чем больше вы будете пребывать в энергии игры, тем более плавным станет для вас процесс проявления вашего желания.

Космический совет: погрузитесь в энергию счастья.

♒ Водолей

Вы снова сомневаетесь в своем потенциале и позволяете самосаботажным мыслям взять верх над вами. Но вы уже не тот человек, которым были раньше. Вы изменились больше, чем можете выразить словами. Сделайте себе одолжение и отпустите старую историю. Когда дело доходит до любви, вас просят помнить, что ваша энергия не для всех. Это поможет вам призвать свою силу обратно и обозначить границы там, где это необходимо.

Космический совет: сделайте себе одолжение и откажитесь от всего дурного.

♊ Рыбы

Вселенная поддерживает вас каждый день и во всем. Это то, что вас просят осознать. Итак, войдите в энергетическое поле благодарности и выразите свою благодарность за все изобилие, которое посылается вам. Ты заслуживаешь той жизни, которую проявила для себя, красавица. На личном фронте вас просят практиковать прощение. Вы сделали то, что считали лучшим в тот момент, и этого достаточно. Тебе хватит. Только отпустив старую историю, вы сможете создать для себя новую.

Космический совет: будьте благодарны за все изобилие, которое вам посылается.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака.