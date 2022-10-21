🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Дева обещает сложный день. Лучше воздержаться от активных действий и постараться подкопить силы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 октября, убывающая Луна в знаке Дева обещает сложный день. Лучше воздержаться от активных действий и постараться подкопить силы. Нелишним будет освободиться от ненужных связей и вещей, провести своеобразную уборку в собственной жизни. Не стоит спешить, спорить, провоцировать конфликты. Проявите мягкость и заботу о близких, это поможет найти покой и в своем сердце.

Силы и энергия стремительно пойдут на убыль. Поэтому важно поставить точки в текущих делах, если это возможно. Но не пытайтесь успеть все и сразу, расставляйте приоритеты. Помните, что в ближайшие дни все вокруг вас будут особенно чувствительны, впечатлительны, склонны к обидам. Важные встречи, возможно, лучше отложить.

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♈ Овен

Чему вы сопротивляетесь? Почему жаждете борьбы и противостояния? Сложный период для вас закончился, но напряжение еще не отпускает. Но если вы только попробуете переключить внимание, тут же увидите себя в ситуации абсолютной ясности. Вы интуитивно почувствуете верный шаг и правильное слово, если настроитесь позитивно. Не бойтесь поднимать острые темы, призывайте к обсуждению проблем близких и любимых. Наводите порядок в жизни — разложив все по полочкам, почувствуете окрыляющую свободу.

Космический совет: начните важный диалог первыми.

♉ Телец

Стадия исцеления может быть очень непростой и даже грязной. Иногда это требует проникновения в скрытые части души, приходится бередить старые раны. Зачастую необходимо принять то, что пытался не замечать долгое время, а это крайне сложная задача. Хорошо, что вы готовы. Вы готовы превратить свою боль в силу. Итак, посвятите себя внутренней работе и не отвергайте то, что подсказывает вам ваша интуиция в данный момент.

Космический совет: прислушивайтесь к внутреннему голосу, он не обманет.

♊ Близнецы

У вас что-то не получается, и вы уже давно об этом знаете. Пришло время поверить в исполнение собственных желаний. Не думайте, что вы ожидаете слишком многого. Не слушайте тех, кто в этом вас убеждает. Уверенность придаст вам сил и мужества, чтобы начать трудные разговоры, которых вы избегали в течение некоторого времени. Помните, высказывать свое мнение необходимо, это не прихоть.

Космический совет: пора начать трудный разговор, которого вы долго избегали.

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♋ Рак

Теперь вы способны ясно увидеть, как пережитый опыт помог вам подняться на новый уровень и стать лучшей версией себя. Человеком, которым вы являетесь сегодня. Секрет прост, любовь лечит раны. Любовь к миру, к себе, к близким и чужим. Сохраните это знание, не позволяйте обстоятельствам заставит вас усомниться в истине. Напоминайте себе: вы пройдете через все, любые испытания по плечу. Знайте, вы защищены больше, чем можете себе представить.

Космический совет: вашу душевную боль излечит только любовь.

♌ Лев

Ничто в мире не может подготовить вас к такой возможности, как эта. Доверяйте интуиции и не преуменьшайте собственной силы. Помните, вы не хотите оглядываться назад в это время с «а что, если» в вашем сердце и в уме. Тех представителей знака, кто недавно сделал серьезный шаг, Вселенная призывает быть честолюбивыми. Желать большего для себя и коллектива. Работать на результат в любых обстоятельствах. Вы справитесь.

Космический совет: все возможно, верьте в это непоколебимо!

♍ Дева

Сегодня звезды призывают вас вспомнить мантру: «Не предполагай, спрашивай». Вы ничего не знаете и не можете знать, что на уме у другого человека. Каждое объяснение, которое вы придумываете в момент сомнений, является просто вашей версией данного инцидента. Лучше всего прервать молчание и начать диалог. Прямые вопросы помогут докопаться до сути дела, решить проблему, внести ясность. Помните, вы можете быть согласны или не согласны, и это нормально. Но все же старайтесь направлять общение в продуктивное русло.

Космический совет: вместо предположений задавайте прямые вопросы.

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♎ Весы

Может быть, эта боль тоже является катализатором, который напоминает вам о силе любви. Силе нежности и силе храброго сердца, существующей несмотря на то, что вы пережили за последние месяцы. Хорошо, что вы все это пережили, Весы. Вы стали более яркой и смелой версией себя. Вселенная щедро одаривает смелых и решительных. Дерзайте и ничего не бойтесь.

Космический совет: пришло время показать проявить храбрость и получить награду.

♏ Скорпион

Вы вступаете в период плодородия и процветания. Время смаковать сладкий урожай работы, которую вы проделали за последние несколько лет. Пришло время откинуться на спинку кресла и посмотреть, как все события складываются воедино, а также поблагодарить за доброту Вселенную. В ближайшие дни будет приятно провести время с семьей и близкими людьми, посвятите важный момент самым приятным занятиям и позитивным впечатлениям.

Космический совет: наслаждайтесь сладкими плодами своего труда.

♐ Стрелец

Ваши надежды и мечты не заоблачны, вы не требуете от Вселенной слишком многого. Так что перестаньте заставлять себя верить в обратное. Перестаньте уменьшать свой собственный свет или прогибаться, чтобы удовлетворить потребности других. Вместо этого распрямите плечи и продолжайте верить в невозможное. Но будьте внимательны, чрезмерная вспыльчивость может нарушить все планы. Создавайте ровный фон всем действиям и диалогам, не давайте чувствам взять верх.

Космический совет: контролируйте эмоции, держите себя в руках.

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♑ Козерог

Нормально задавать вопросы, Козероги. Нормально — просить людей взять на себя ответственность за ваши отношения или общие проекты. Если окружающие отвергают эти стремления, избегают вас и прячут глаза — это тревожный сигнал. Не игнорируйте его и смело отказывайтесь от общения с ненадежными людьми. У вас есть выбор — отойти от этой связи и расставить приоритеты для себя. Пора наконец выбрать себя.

Космический совет: расставьте приоритеты в работе, личной жизни и дружбе.

♒ Водолей

Не думайте, что все ваши проблемы решатся по мановению волшебной палочки. Не надейтесь на благодетелей, любовников, начальников, родственников. Даже если они захотят помочь, они не поставят под удар собственные интересы. Но главное даже не это! Главное — все необходимое для достижения цели у вас уже есть! Просто поверьте в свой потенциал, не позволяйте себе усомниться в собственной силе. Вы в состоянии решить, какой будет жизнь, а после — исполнить задуманное до мельчайших деталей. Переходите в активную фазу, действуйте.

Космический совет: только вы — творец своей реальности, не ждите помощи.

♊ Рыбы

Вселенная работает на вас, заботится, ищет способы принести в жизнь радость. Все, что вам нужно сделать, это проявить немного больше веры в таинственные силы и признать, что ваши желания обязательно исполнятся. Звезды вас берегут — и вы должны беречь тех, кто рядом и нуждается в помощи. Постарайтесь обратить внимание на отношения: не позволяйте себе резких слов, не требуйте невозможного, сочувствуйте, успокаивайте, просто помогайте в мелочах. Взаимная забота по кирпичу выстраивает лучший мир.

Космический совет: берегите близких, будьте бережны к ним в поступках и словах.

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