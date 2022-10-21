Дети погибли при ударе ВСУ из HIMARS по переправе в Херсоне

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Националисты выпустили из американских РСЗО 12 ракет по гражданскому объекту. По предварительным данным, погибли три человека.

Украинские боевики выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. В результате атаки погибли три человека, среди которых есть дети. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил в своем Telegram-канале, что тяжелые ранения получили десять человек. Сгорели 12 гражданских автомобилей.

Стали известны подробности мощного удара из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне

Информацию о числе погибших и пострадавших подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, удар по переправе был нанесен «управляемыми американскими ракетами HIMARS».

В экстренных службах уточнили, что в общей сложности ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет были сбиты системами ПВО. Одна упала в районе Антоновского моста. Именно там расположена гражданская переправа, подвергшаяся атаке националистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Херсона массово переезжают на левый берег Днепра из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Люди боятся за своих детей. Меньше чем за неделю власти планируют перевести в безопасное место около 250 тысяч человек.