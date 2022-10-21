Стали известны подробности мощного удара из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Националисты запустили 12 кассетных ракет из американских РСЗО, заранее зная, что бьют по переправляющимся даже ночью на левый берег Днепра мирным жителям. Погибли дети.

Стали известны подробности мощной атаки ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. О них эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал председатель правительства региона Сергей Елисеев.

«К сожалению, сегодня в 12-м часу ночи ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской переправе. Гражданская переправа работала у нас и в ночное время, потому что очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение ситуации. Повторяю, это была гражданская переправа — для того чтобы переправлять гражданское население», — сообщил глава правительства Херсонской области.

По его словам, в результате ракетного удара погибли и пострадали люди. На данный момент, предварительно, известно о десяти раненных и двоих погибших. На месте работают сотрудники экстренных служб, окончательные итоги будут подведены позже. Раненые поступили в областную Херсонскую больницу, сейчас им оказывается помощь.

«Характер ранений — осколочные, черепно-мозговые травмы. Причем характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом — для большего поражающего эффекта», — добавил Сергей Елисеев.

Он добавил, что правительство Херсонской области находится на связи с коллегами из Крыма. Медики обеспечены всем необходимым для помощи пострадавшим. Родственникам погибших также будет оказана вся необходимая помощь.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никаких военных грузов и военнослужащих на этой переправе не было. Пострадали несовершеннолетние, есть среди пострадавших журналисты», — подытожил Сергей Елисеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Херсона массово переезжают на левый берег Днепра из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Люди боятся за своих детей. Меньше чем за неделю власти планируют перевести в безопасное место около 250 тысяч человек.