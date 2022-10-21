«Это „ж-ж-ж“ неспроста»: что задумали шпионы НАТО против России в Хельсинки

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Журналист Кости Хейсканен выразил опасения, что НАТО может использовать Финляндию как плацдарм для очередных провокаций против РФ.

Известный финский журналист Кости Хейсканен заявил, что мирная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на самом деле не такая уж и мирная. В беседе с 5-tv.ru финский общественный деятель рассказал, кто шпионит на США и делает заказные репортажи для украинских СМИ.

«Сейчас мы получили данные о том, что российским журналистам получилось расследовать, что миссия ОБСЕ никакая не мирная, а „сливала“ данные в первую линию, когда российские войска наступали на Украину и шли достаточно мирно. Работники ОБСЕ сливали тактические данные СБУ и другим разведывательным управлениям Украины», — сказал Хейсканен.

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Финский журналист открыто признает, что в этом замешены и представители международных СМИ, в том числе и его коллеги по цеху.

«Иностранные журналисты, в том числе и финские, участвуют в этой грязной истории о том, что журналисты на самом деле не являются журналистами, а являются, как говорится, агентами СБУ и других разведывательных управлений, в том числе и НАТО», — заявил он.

Более того, Хейсканен не сомневается, что журналисты из Европы не только замешаны в скандалах и провокациях против России в медийном пространстве. Он указывает на связь этих СМИ со службой безопасности Украины (СБУ).

«Западные журналисты, находящиеся на территории РФ, узнавали данные и передавали их разведывательному управлению Украины. Также надо отметить, что финские корреспонденты, которые находятся на территории России, помимо того, что пишут пасквили, также делают свои репортажи для украинских СМИ, украинских военных, для разведывательного управления НАТО», — сообщил Кости Хейсканен.

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Вместе с этим журналист поделился новостью о том, что Хельсинки буквально «наводнили» американские солдаты. По его словам, этот «контингент» продолжает постоянно увеличиваться. О возможных причинах стягивания войск НАТО пока не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, как шпионы под прикрытием сотрудников ОБСЕ загоняли украинский кризис все глубже.