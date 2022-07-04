Росгвардия обнаружила доказательства работы ОБСЕ на спецслужбы ВСУ

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; Росгвардия

Сотрудники организации находились под личным покровительством бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области.

Росгвардия раскрыла доказательства работы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в интересах украинской армии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники спецназа обнаружили документы в жилище бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко, которые указывают на сотрудничество украинских спецслужб с международной организацией ОБСЕ.

«В Херсоне на улице Буденного спецназовцы Росгвардии досмотрели фешенебельный особняк украинского генерала. Дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области», — говорится в сообщении.

В здании также нашли документы миссии ОБСЕ на территории Незалежной, из которых следует, что сотрудники организации находились под личным покровительством Савченко.

«Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей», — сказано в сообщении.

Вся найденная информация демонстрирует разведывательную работу в интересах Североатлантического альянса. Документы направили в соответствующие органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силовики нашли в детской больнице Херсона дела украинских коллег.