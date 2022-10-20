Кардабузова: певица повторила образ Кардашьян на фестивале «Жара» в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

Поклонники недоумевают, как быстро поп-дива изменила свое отношение к дизайнерской одежде Balenciaga, которую обещала не носить.

На осеннем фестивале «Жара» в Москве было по-настоящему жарко. Селебрити блистали всеми цветами радуги. Особенно запомнился поклонникам выход певицы Ольги Бузовой. «Девочка гордая», как назвала себя исполнительница хита «Вот она я», «выплыла» на красную ковровую дорожку фестиваля без нижнего белья в лазурном платье в пол, которое нещадно напоминало образ бывшей жены рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян.

«Как у Ким Кардашьян»: кто из российских звезд не скрывает пластических операций

Видеоролик из своей гримерки в платье от Balenciaga Бузова не забыла выложить в социальную сеть. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то восхищался звездным образом а-ля «буду, как Ким». Однако большинство фанатов откровенный плагиат певицы разозлил. Свои мысли подписчики оставили в комментариях под видео.

Читайте также Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

— Я знаю у кого слизала;

— Кардашьян нервно курит в сторонке;

— Ойййй! Шо за пантеррра?;

— Напишу словами из вашей песни… Надо быть, а не казаться;

— Бузова такая старая стала.

Некоторые поклонники даже вспомнили ссору Ольги Бузовой с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалия. Тогда в 2019 году обиженная артистка зареклась покупать вещи французского модного дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова закатила истерику в социальных сетях.