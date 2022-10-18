«Грязнее, чем у Лорак»: Приходько рассказала о своей работе с Меладзе-старшим

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Певица пережила психологическую травму, но рассказывать подробности о произошедшем пока не может.

Участница «Фабрики звезд — 7» Анастасия Приходько поделилась с поклонниками шокирующими подробностями личной жизни. После участия в шоу, она некоторое время работала с продюсером Константином Меладзе. Этот период своей жизни певица вспоминает с болью, передает StarHit.ru.

Артистка признается, что сотрудничество с Меладзе-старшим было непростым. Осложнил ситуацию некий инцидент, «нечто страшное», о чем артистка упомянула в одном из своих интервью.

«Возможно, расскажу в преклонном возрасте, потому что эта история… Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная. Грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак. У меня психологическая травма. Наверное, на всю жизнь останется, она очень болит», — призналась 35-летняя «фабрикантка».

Справиться с паническими атаками, антропофобией Приходько помогали психологи. Почему певица вдруг стала так бояться людей — неизвестно, она упорно не раскрывает свой страшный секрет.

Читайте также Приходько жестко высказалась в адрес сбежавших из Украины Потапа и Монатика

Поклонникам Приходько это объясняет, что не хочет чужой жалости в свой адрес. Обеспокоенные фанаты предположили возможность домогательств со стороны известного продюсера. Но резкий ответ артистки все расставил на свои места.

«Ничего я не намекала — это раз! Два — он (Константин Меладзе. — прим. ред.) меня не домогался!» — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Приходько создала «черный список предателей» и внесла сразу четверых коллег.