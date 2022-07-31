Приходько жестко высказалась в адрес сбежавших из Украины Потапа и Монатика

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Дива не стесняется в выражениях, позволяя себе оскорбления в адрес России и ее граждан. На сей раз она не сдержалась, узнав о предательстве соотечественников.

Певица Анастасия Приходько нелестно высказывается не только о российских звездах, но и о своих соотечественниках. Одно из ее заявлений коснулось украинских исполнителей Потапа и Монатика. В частности, 35-летняя звезда назвала их нахлебниками.

«Сегодня разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе?! Или можно их обнять и сказать — как тебе было тяжело, слава Богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать — чангалисты (нахлебники)», — написала селебрити в социальных сетях.

Известно, что Приходько частенько оскорбляет Потапа перед пользователями интернета. Она признается, что шоумен оскорбил ее, когда они встретились во дворце «Украина». Ответ же не заставил себя долго ждать. Кроме того, по словам артистки, Потап настраивал всех против нее, а теперь изображает из себя патриота.

Без внимания Приходько не осталась и Россия с ее гражданами. Дива пожелала ощутить ад на земле каждому россиянину, а также его детям и близким. Между тем, сама она в недавнем прошлом защищала честь РФ на конкурс «Евровидение» и очень гордилась тем, что ей выпала такая честь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Приходько заявила об отвращении к РФ.