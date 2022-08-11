В Центробанке РФ придумали способ переиграть телефонных мошенников, но есть минус

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Лжеоператоры продолжают обманным путем выманивать у граждан РФ миллионы рублей. В Банке России решили положить этому конец с помощью временной заморозки денег на счетах.

Новая система денежных переводов обсуждается в Центробанке. Если ее утвердят, все суммы выше десять тысяч рублей будут временно замораживаться на счетах. До тех пор, пока клиент банка не подтвердит что он — это он, что действительно переводит деньги и дополнительно не введет пин-код.

Такой радикальный способ придумали, чтобы бороться с мошенниками. Звонками из банка обворовывают россиян на миллиарды, а вернуть удается копейки. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок разбирался в плюсах и минусах новой инициативы.

Есть квитанция, есть номера телефонов, остались в памяти даже детали разговора с мошенником. А вот денег не счетах теперь нет. Зато есть кредит, который не известно, как выплачивать. Уж больно «сотрудник банка» оказался настойчивым. Пять часов держал внимание, а потом еще пообещал приз.

«Говорит, вам полагается страховка, какие-то восемь вам придут на счет. Я потом пошел в яму за картошкой, он меня еще по дороге доставал. В результате ничего не вернулось», — вспоминает пострадавший Владимир Моргунов.

Классика, о которой в 2022-м, кажется, каждый первоклассник должен знать. Но по оценкам Центробанка России, половина переводов без согласия на то клиента происходит по похожей схеме.

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И в регуляторе почти нашли выход. Как узнали «Известия», переводы через интернет-банк предлагают ненадолго замораживать. Сейчас со счета отправителя на счет получателя деньги перемещается почти мгновенно. А будут с задержкой. Суммы в 10 тысяч рублей и выше попадут «на передержку» — специальный динамический эскроу-счет. У отправителя появится время подумать и, если что, вернуть их обратно. Однако быстрые платежи замедлятся. А значит, обороты снизит и малый бизнес.

«Это, безусловно, может негативно сказаться на процессах ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями, например, самозанятыми. Поскольку они не имеют запаса оборотных средств, и их бизнес впрямую зависит от того, как быстро клиент с ними расплатится», — прокомментировал инициативу ЦБ РФ экономист Александр Сафонов.

То есть мера помешает малому и среднему бизнесу, а значит замедлит движение в некоторых секторах экономики. Да и просто усложнит людям жизнь — так просто онлайн больше десяти тысяч не переведешь.

«Заставлять граждан разбираться в тонкостях финансовых операций — это совершенно негуманно. Мы не заставляем граждан делать самим себе аппендицит», — выразил свою точку зрения Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков.

При этом доверчивость людей тоже никуда не денется. В основном преступники становятся хитрее, а обыватель прячется от них с деньгами. Но они находят и отнимают все.

«Такая вечная история про охотника и зайца. Охотник догоняет зайца, заяц делает новые петли. Понятно, что мошенники будут искать какие-то новые способы», — рассказал доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Но ничего не делать с валом мошенников тоже нельзя. Каждый год, несмотря на усложняющуюся систему, количество случаев увеличивается. Все думали, что разгон украинских колл-центров повлияет на ситуацию. Но на их место пришли другие. И Центробанк занялся не только платежами, там разрабатывают систему быстрой передачи информации о транзакциях в правоохранительные органы.

«Для более эффективного противодействия мошенничеству с банковскими картами при участии Банка России подготовлен законопроект об информационном взаимодействии регулятора с МВД России. Предполагается, что подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ позволит Министерству оперативно получать, в том числе, сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств», — сообщили в ЦБ РФ.

Другими словами: не надо будет больше бегать за справками, писать заявления в банк и ждать неделями ответа. Если случился киберобман, данные должны будут передать со скоростью онлайн-перевода.

«У клиента нет возможности даже ее (всю информацию — Прим. ред.) полноценно собрать. Он обращается в банк, банк не очень заинтересован. И если обязать банк, у клиента будет больше возможностей. Для банка набор следственной базы — нажать три кнопки», — сообщил председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков.

Все это недавно обсуждалось на заседании экспертного совета ЦБ. И зная скорость, с которой обычно принимаются подобные решения, конкретных результатов многие эксперты ждали не раньше, чем через недели или даже месяцы. Но оказалось, все необходимые поправки правительством уже внесены в Госдуму. Документ дотирован 7 июля. И уже прошел первое чтение.