Россиянка перевела мошенникам семь миллионов компенсации за гибель сына в Донбассе

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Несмотря на предупреждения в СМИ, доверчивые граждане продолжают верить звонкам лжеоператоров, представляющихся сотрудниками служб безопасности банка. Число таких преступлений — огромно.

Жительница Бурятии перевела телефонным мошенникам семь миллионов рублей, полученных после гибели сына в Донбассе.

Преступники пообещали ей купить квартиру в Подмосковье. А еще попросили номера телефонов родственников и знакомых, тоже потерявших близких в боевых действиях. И таких историй — множество.

Только в Петербурге за прошлый год зафиксировали 2700 подобных преступлений! Город возглавляет антирейтинг. И это еще без учета пострадавших, которые не заявляли в полицию. Что с цифрами за этот год? Помогают ли россиянам быть бдительнее постоянные предупреждения в СМИ? Нет.

Лишь за последнюю неделю в Северной столице и Ленобласти возбуждено 39 уголовных дел по факту мошенничества по телефону. Два раскрыты по горячим следам. Самая большая сумма ущерба — 1,8 миллиона рублей.

Становятся ли жертвами в основном доверчивые пенсионеры? Тоже нет. На удочку попадаются даже акулы мира финансов. Этой весной замглавы ФНС лично перевела мошенникам 1,2 миллиона. Хотя схема была из рядовых — представившись сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщил о подозрительных операциях со счетом и предложил чиновнице перевести деньги. Чтобы не потерять.

Лжеоператоры банковских колл-центров стали уже героями мемов. Их реплики цитируют, а записи разговоров с мошенниками набирают в соцсетях миллионы просмотров.