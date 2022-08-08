Пробили культуру отмены! Российские артисты массово возобновили концерты на Западе

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В недружественных РФ странах несколько месяцев планомерно пытались избавиться от творчества отечественных деятелей культуры. Не вышло не только в классике, но и с другими знаменитостями.

Российские артисты начинают снова интенсивно внедряться в западную культуру и на сцены зарубежных городов. Это происходит после массовой отмены выступлений наших соотечественников за границей, пишет РИА Новости.

Классическая музыка

По словам европейского промоутера и эксклюзивного представителя оперной певицы Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максима Берина, российские артисты действительно столкнулись с некоторым спадом в карьере за рубежом в период с февраля до мая. Однако после июня ситуация начала меняться — на осень и зиму уже запланировали множество программ с участием отечественных исполнителей.

Выступление пианиста Михаила Плетнева в немецком Дюссельдорфе, которое было организовано Бериным, стало одним из первых выступлений россиян за границей после массовой отмены.

Анна Нетребко — оперная певица. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В апреле на мировую сцену после «отпуска» вернулась Анна Нетребко. Она возобновила насыщенный концертный график после громкого возвращения в оперу Монте-Карло. Европейская публика встретила певицу восторженно. При этом в России артистку продолжают активно критиковать за скандальные высказывания о спецоперации по защите Донбасса.

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Еще одна исполнительница — меццо-собрано Василиса Бережанская — с успехом дебютировала в Арена-ди-Верона в Италии в конце июля. Об этом она рассказала в соцсетях. Подписчики поздравили ее на разных языках с этим событием.

Также многие ожидают открытие нового сезона миланского Ла Скала исполнением партии в опере Мусоргского «Борис Годунов» знаменитым российским басом Ильдаром Абдразаковым. Кроме того? предполагается, что вместе с ним выступит и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории Анна Денисова. Ранее директор театра Доминик Майер отметил, что он «против охоты на ведьм и не поддерживает отмену российских произведений».

Ильдар Абразаков — оперный певец. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экс-руководитель Пермского театра оперы и балета и дирижер Теодор Курентзис создал новый оркестр Utopia — в него вошли музыканты из 28 стран, включая Россию. Также появился анонс концертов коллектива в Люксембургской и Эльбской филармониях в Гамбурге и Венском Концертахусе.

Пианист Даниил Трифанов откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На концерте прозвучат произведения Сергея Рахманинова.

Один из самых известных в мире классической музыки — фестиваль в швейцарском Вербье — стабильно принимал российских артистов радушно, как и в этом году. Маэстро Валерий Гергиев, которой покинул пост музыкального директора Фестивального оркестра в марте, остался в программе и выступил на открытии 15 июля.

Валерий Гергиев — дирижер. © РИА Новости / Владимир Астапкович

Фестиваль был посвящен русском композитору Родиону Щедрину — у него 16 декабря юбилей — 90 лет. Его произведения, а также Дмитрия Шостаковича звучали в первый день программы.

Среди выступающих в фестивале множество русских имен: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Евгений Кисин, Александр Малофеев, Николай Луганский.

Также на сцене курортного городка блистала Ольга Перетятько в опере «Дон Жуан». А в конце июня Ольга дебютировала в «Принцессе Турандот» на сцене Берлинской оперы. К слову, в этой постановке задействована еще одна россиянка во втором составе — Аида Гарифуллина. Также она отработала грандиозный сольный концерт под открытым небом в Будапеште.

Поп-музыка

Но не только исполнители классического репертуара планируют свои выступления за рубежом. Поп-исполнители не отстают от них, но пока речь идет только о небольших частных мероприятиях. Громкие еще не анонсировали.

По словам главы информационного агентства Intermedia Евгения Сафронова, текущая политическая ситуация практически не коснулась наших «рок-групп, известных в узких кругах» и не повлияла на интенсивность их гастролей по Европе.

«В основном это клубы, небольшие площадки, но концерты афишные, зрители прекрасно понимают, что это наши, залы полны», — цитирует Сафронова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас красноярский Ultar закончил большое турне по Европе. Там же выступает и сибирская группа Grima, которая даже попала в радиошоу на BBC. Кроме этого, на крупном фестивале Masters of Rock 2022 побывали московские рокеры из Amalgama. Мероприятие прошло в чешской Визовице 7–10 июля.

Инструменталисты

Наши музыканты также совсем недавно брали на Западе многочисленные награды. Пианистка из России Анна Генюшене получила серебряную медаль конкурса имени Вана Клиберна — он прошел в июне в США.

Российский скрипач Максим Венгеров поделился в соцсетях новостью о победе дочери на детском музыкальном конкурсе в Париже, а сам музыкант до сих пор востребован на концертных площадках мира. Он недавно выступил на фестивале в итальянском городе Сан-Пьетро.

Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказывал о том, что его включили в Академию искусств и науки звукозаписи США, которая учредила премию «Грэмми». Теперь музыкант может выдавать артистов на соискание более высокой награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер и депутат Дмитрий Певцов, который вошел в Группу по расследованию антироссийских действий, предложил контролировать искусство в России.