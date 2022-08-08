Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пробили культуру отмены! Российские артисты массово возобновили концерты на Западе

Карина Свидригайлова 915
Пробили культуру отмены! Российские артисты массово возобновили концерты на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov

В недружественных РФ странах несколько месяцев планомерно пытались избавиться от творчества отечественных деятелей культуры. Не вышло не только в классике, но и с другими знаменитостями.

Российские артисты начинают снова интенсивно внедряться в западную культуру и на сцены зарубежных городов. Это происходит после массовой отмены выступлений наших соотечественников за границей, пишет РИА Новости.

Классическая музыка

По словам европейского промоутера и эксклюзивного представителя оперной певицы Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максима Берина, российские артисты действительно столкнулись с некоторым спадом в карьере за рубежом в период с февраля до мая. Однако после июня ситуация начала меняться — на осень и зиму уже запланировали множество программ с участием отечественных исполнителей.

Выступление пианиста Михаила Плетнева в немецком Дюссельдорфе, которое было организовано Бериным, стало одним из первых выступлений россиян за границей после массовой отмены.

Анна Нетребко -- оперная певицаАнна Нетребко — оперная певица. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В апреле на мировую сцену после «отпуска» вернулась Анна Нетребко. Она возобновила насыщенный концертный график после громкого возвращения в оперу Монте-Карло. Европейская публика встретила певицу восторженно. При этом в России артистку продолжают активно критиковать за скандальные высказывания о спецоперации по защите Донбасса.

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Еще одна исполнительница — меццо-собрано Василиса Бережанская — с успехом дебютировала в Арена-ди-Верона в Италии в конце июля. Об этом она рассказала в соцсетях. Подписчики поздравили ее на разных языках с этим событием.

Также многие ожидают открытие нового сезона миланского Ла Скала исполнением партии в опере Мусоргского «Борис Годунов» знаменитым российским басом Ильдаром Абдразаковым. Кроме того? предполагается, что вместе с ним выступит и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории Анна Денисова. Ранее директор театра Доминик Майер отметил, что он «против охоты на ведьм и не поддерживает отмену российских произведений».

Ильдар Абразаков -- оперный певецИльдар Абразаков — оперный певец. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экс-руководитель Пермского театра оперы и балета и дирижер Теодор Курентзис создал новый оркестр Utopia — в него вошли музыканты из 28 стран, включая Россию. Также появился анонс концертов коллектива в Люксембургской и Эльбской филармониях в Гамбурге и Венском Концертахусе.

Пианист Даниил Трифанов откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На концерте прозвучат произведения Сергея Рахманинова.

Один из самых известных в мире классической музыки — фестиваль в швейцарском Вербье — стабильно принимал российских артистов радушно, как и в этом году. Маэстро Валерий Гергиев, которой покинул пост музыкального директора Фестивального оркестра в марте, остался в программе и выступил на открытии 15 июля.

Валерий Гергиев -- дирижерВалерий Гергиев — дирижер. © РИА Новости / Владимир Астапкович

Фестиваль был посвящен русском композитору Родиону Щедрину — у него 16 декабря юбилей — 90 лет. Его произведения, а также Дмитрия Шостаковича звучали в первый день программы.

Среди выступающих в фестивале множество русских имен: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Евгений Кисин, Александр Малофеев, Николай Луганский.

Также на сцене курортного городка блистала Ольга Перетятько в опере «Дон Жуан». А в конце июня Ольга дебютировала в «Принцессе Турандот» на сцене Берлинской оперы. К слову, в этой постановке задействована еще одна россиянка во втором составе — Аида Гарифуллина. Также она отработала грандиозный сольный концерт под открытым небом в Будапеште.

Поп-музыка

Но не только исполнители классического репертуара планируют свои выступления за рубежом. Поп-исполнители не отстают от них, но пока речь идет только о небольших частных мероприятиях. Громкие еще не анонсировали.

По словам главы информационного агентства Intermedia Евгения Сафронова, текущая политическая ситуация практически не коснулась наших «рок-групп, известных в узких кругах» и не повлияла на интенсивность их гастролей по Европе.

«В основном это клубы, небольшие площадки, но концерты афишные, зрители прекрасно понимают, что это наши, залы полны», — цитирует Сафронова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас красноярский Ultar закончил большое турне по Европе. Там же выступает и сибирская группа Grima, которая даже попала в радиошоу на BBC. Кроме этого, на крупном фестивале Masters of Rock 2022 побывали московские рокеры из Amalgama. Мероприятие прошло в чешской Визовице 7–10 июля.

Инструменталисты

Наши музыканты также совсем недавно брали на Западе многочисленные награды. Пианистка из России Анна Генюшене получила серебряную медаль конкурса имени Вана Клиберна — он прошел в июне в США.

Российский скрипач Максим Венгеров поделился в соцсетях новостью о победе дочери на детском музыкальном конкурсе в Париже, а сам музыкант до сих пор востребован на концертных площадках мира. Он недавно выступил на фестивале в итальянском городе Сан-Пьетро.

Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказывал о том, что его включили в Академию искусств и науки звукозаписи США, которая учредила премию «Грэмми». Теперь музыкант может выдавать артистов на соискание более высокой награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер и депутат Дмитрий Певцов, который вошел в Группу по расследованию антироссийских действий, предложил контролировать искусство в России.

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