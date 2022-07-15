Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко

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Телеведущий припомнил артистке оскорбления в видео с ночных улиц Италии.

Андрей Норкин отметил, что «двуличная» тактика Анны Нетребко приносит свои плоды. Оперная дива продолжает свои попытки усидеть на двух стульях по вопросам спецоперации ВС РФ на Украине и делает это весьма успешно, подчеркнул телеведущий.

«Хотя двуличие Нетребко критикуют и в России, и на Западе, такая тактика приносит плоды. Певицу согласилась принять Венская государственная опера, а о возобновлении творческих контактов с ней подумывают и в Баварской опере», — отметил он во время своей программы на НТВ.

Также телеведущий припомнил оперной диве выходку, когда та призналась в употреблении горячительного и назвала граждан РФ «долбоящерами». Видео с ночных улиц Италии облетело интернет, а наутро Нетребко попыталась оправдаться тем, что слова якобы были адресованы надоедливым журналистам.

По мнению Норкина, скандал странным образом совпал с отменой выступления оперной певицы в Штутгарте. Артистка продолжает выступать с критикой спецоперации ВС РФ в угоду Европе и США, при этом не забывая признаваться в любви своей родине.

«Насколько я помню, выступления в России госпожи Нетребко были большой редкостью, потому что она — востребованная артистка и предпочитала другие страны», — отметил Норкин.

Однако в РФ никто Нетребко не «отменял», ее концерты по-прежнему крутят по радио. Однако для простых россиян подобное поведение непонятно, особенно если человек, оскорблявший их, потом вдруг появится на каком-нибудь мероприятии по случаю государственного праздника, считает Норкин.

На фоне спецоперации ВС РФ отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Часть звезд выступила против боевых действий и уехала за границу, другая — поддержала спецоперацию, отметив ее благие цели. Третьи же предпочли высказаться за дипломатическое урегулирование конфликта, при этом избегая громких слов.

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