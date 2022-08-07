🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: последний день недели покажется насыщенным и подарит чувство эмоционального обновления. Звезды обещают период отдыха и рефлексии.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 августа растущая Луна находится в Стрельце. В это воскресенье постарайтесь воздержаться от крупных покупок и хорошо подумайте перед принятием серьезных решений. Покопайтесь в себе и вспомните о прошлых ошибках. День отлично подходит для рефлексии и отдыха.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Уверенность в себе — это отличный инструмент для завоевания чужого расположения. Однако Овны слишком заигрались в «крутых» и сильно завысили свои способности. Теперь вы сами поверили в свое превосходство, даже не подозревая о том, как комично это выглядит со стороны. Окружающие чувствуют ваше пренебрежительное отношение к миру и теряют желание общаться.

Космический совет: хватит смотреть на мир через призму высокомерия, люди покидают вас.

♉ Телец

Безотказность и простодушие всегда были врагами Тельцов. Особенно вас задевало лицемерие, обращающихся к вам с просьбами «заботливых друзей». Вам самим осточертело такое отношение, но из-за страха поссориться вы продолжаете хранить молчание и беспрекословно бежать всем на помощь. Не лучшая тактика, обдумайте, стоит ли продолжать ее придерживаться.

Космический совет: вы слишком много берете на себя, пора сбавить обороты.

♊ Близнецы

Любовь и красота — очень взаимосвязаны. С бабочками в животе надоевший мир заиграет новыми красками, да и отражение в зеркале понравится гораздо больше. Особенно, после комплиментов от нужного человека. Если вас снова одолевают комплексы — последуйте советам звезд и сходите на свидание. Любовное приключение заставит Близнецов посмотреть на себя с другой стороны.

Космический совет: почувствуйте свою привлекательность и впустите романтику в сердце.

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♋ Рак

Запутавшись в собственных сомнениях представители водной стихии уже давно сбились с пути. Страх перед неизвестностью уже отступил, вы лишь поддались течению и бездумно бредете в поисках нового. Дабы совсем не потерять себя, стараетесь поступать «как все», надеясь на обретение смысла. Однако такой выбор все больше отдаляет от истины. Настоящая правда кроется в вашем сердце.

Космический совет: никто не поймет вас лучше, чем вы сами. Не потакайте чужим прихотям.

♌ Лев

Воображая себя змеем-искусителем коварные Львы постоянно втягивают близких в сомнительные авантюры. Откуда такое стремление к спонтанным решениям? Да и простыми интригами вы не обходитесь. Наполняете интересное приключение доверчивыми людьми, которые вместо веселья получают кучу проблем на свою голову. Это касается не только дальних поездок и безумных вечеринок, но и настоящих эмоций.

Космический совет: нельзя играть на чужих чувствах, разберитесь в себе и не травите душу.

♍ Дева

Каждый день бедные Девы страдают от скуки. Особенно сегодня это чувство мучает вас пуще прежнего. Выход из эмоционального мрака подсказали звезды: займитесь любимым делом. Уже долго вы отказывали себе в драгоценных увлечениях, прикрываясь нехваткой времени. Теперь возможность для своих слабостей наконец появилась.

Космический совет: пора заняться творчеством, вспомните про любимое хобби и отдайтесь вдохновению.

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♎ Весы

Физическое состояние Весов оставляет желать лучшего. В вашей голове проскальзывают самые страшные мысли. Кажется, тучи из тревоги и ужаса вот-вот разразятся поразительным громом в душе. Все из-за последних неприятных событий, которые больно ударили по ментальному здоровью. Звезды советуют не отчаиваться, ведь посланные испытания станут платой за скорое невероятное счастье!

Космический совет: мир не остановился из-за настигших вас трудностей, скоро наступит белая полоса.

♏ Скорпион

Иногда действительно необходимо давать себе время на передышку, но представители этого знака зодиака уж слишком зачастили с отдыхом. Теперь в жизни все перевернулось — кратковременная работа превратилась в перерывы от постоянной прокрастинации, а не наоборот. Если изобразить вашу жизнь на графике, то получится некрасивая кривая. Соберитесь, возьмите себя в руки.

Космический совет: уделите больше внимания работе, маленький отдых перерос в большую лень.

♐ Стрелец

Раздражительность и апатия преследовали вас в течении всех семи дней. Пришло время оставить все обиды и неприятности, войдя в следующую неделю счастливым и бодрым человеком. В это воскресенье постарайтесь освободиться от всего негатива и возмущения, скопившегося за неприятный период.

Космический совет: научитесь справляться с настигшей яростью, бесконечный гнев перерастает в отчаяние.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Когда в жизни все становится спокойно, то и на душе легче. Однако стоит помнить, что затишье часто бывает перед бурей. Даже если ничего не угрожает — всегда нужно быть начеку. Особенно обратите внимание на своих родных или вторую половинку. Есть вероятность скорого обмана от кого-то очень близкого. В любом случае — доверяй, но проверяй.

Космический совет: не теряйте бдительность, чрезмерное спокойствие приведет к беде.

♒ Водолей

Вы любите строить планы и представлять красивые сюжеты в своей голове. Однако одних призрачных замков. Мечты на то и существуют, чтобы сбываться. Увы, придется потрудиться и хорошенько попотеть, чтобы красивая картинка из фантазий воплотилась в жизнь. Но, похоже, Водолеев устраивают пустые представления.

Космический совет: ваша мечтательность мешает реализации планов, хватит витать в облаках.

♊ Рыбы

Чем больше самокритики вы допустите, тем хуже начнете к себе относиться. Конечно, оценивать свои возможности необходимо, но стоит научиться делать это правильно. Низкая самооценка мешает вам верно критиковать себя и вы так останетесь сидеть в углу, не сделав первого шага к воплощению мечты. Будьте увереннее и отыщите положительные стороны.

Космический совет: любовь к себе и принятие — вот залог вашего счастья.

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