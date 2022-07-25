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Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

Игорь Рязов 24
Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года
Эксклюзив

Фото: www.globallookpress.com / imone Brandt; 5-tv.ru

Последний летний месяц сулит много интересных событий. В частности, будет и полнолуние, и новолуние. Как использовать их с максимальной выгодой?

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего августа: когда делать дела, а когда влюбляться и стоит ли вообще. Ведь в последний летний месяц ожидаются и полнолуние, и новолуние.

Бурное начало

Первая же неделя августа погрузит представителей всех знаков зодиака в головокружительный круговорот событий. Это обусловлено своеобразной встречей сразу трех звездных тел.

«2 августа происходит точное соединение планеты Марс (это мужество, сила, уверенность в себе), планеты Уран (это неожиданности, возможности) и северного узла Раху (который все это расширяет и наделяет любое событие судьбоносным характером). У нас сейчас есть возможность круто изменить свою жизнь», — сообщила астролог.

По словам Тианы Атлас, именно в начале августа нужно стараться воплотить все свои давние мечты. Звезды к этому располагают.

Разрушительный аспект и звездный час Тельцов

В гонке за реализацией своих желаний в августе нельзя забывать об осторожности, предупреждает эксперт. Особенно внимательным в первые дни третьего летнего месяца нужно быть за рулем и при занятиях экстремальными видами спорта.

«Кому стоит быть особенно осторожными, так это Львам и Водолеям — формируется напряженный аспект. Скорпионам не стоит действовать в одиночку — возьмите партнера себе в подмогу. А вот поддержка будет Ракам, Девам, Козерогам и Рыбам. И конечно же, Тельцы — наступает ваш звездный час, когда все можно изменить», — рассказала Тиана Атлас.

Прекрасный деловой период

С 4 августа Меркурий вступает в знак Дева, что означает начало прекрасного делового периода. Во время него будет легко даваться как работа, так и учеба. Однако на этом прелести сезона отпусков не заканчиваются.

«До 10 числа будет гармоничное время для любви, для того чтобы проводить время с семьей и близкими, для приобретения различных вещей для дома и дачи», — предупредила астролог.

Импульсивная романтика в августе и полнолуние

С 6 по 11 августа в личной жизни возможны эмоциональные всплески. Многие пары могут даже захотеть срочно пожениться или другим образом трансформировать свои отношения.

«А вот 12 августа будет довольно напряженное полнолуние с участием планеты Сатурн. С середины месяца будет период, когда энергии вроде бы много, но дела будто бы стоят на месте и не продвигаются. Тише едешь, дальше будешь — девиз середины месяца», — отметила Тиана Атлас.

Подарки, роскошные презенты и переговоры

Серьезные приобретения для себя или других людей эксперт рекомендует перенести на вторую половину августа. Для покупки ювелирных украшений и предметов роскоши или искусства лучше всего подойдет период с 15 по 22 августа.

Энергетика последнего летнего месяца станет более легкой после 20 числа. С этого времени станет проще договориться с людьми, с которыми у вас были конфликты по принципиальным вопросам.

«В последнюю декаду августа компромиссы найти будет гораздо легче. И сделки будут оформляться гораздо быстрее. Конец месяца однозначно более спокоен, чем его начало», — рассказала астропсихолог.

Период стабильности и новолуние

С 23 по 31 августа будет период охлаждения в парах и в любых отношениях. В этом нет ничего плохого — просто страсти начала месяца входят в фазу стабильности и создания совместных планов.

«27 августа будет Новолуние в знаке Дева, которое настроит на рабочий лад даже заядлых лентяев. Рекомендую направлять свои силы именно в профессию и обучение, чтобы не поссориться с партнером на пустом месте. Если все же умудрились поругаться, то 30 и 31 числа будут отличные шансы для примирения как с любовными, так и с деловыми партнерами», — подытожила эксперт по звездам.

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