🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: хоть суббота и является выходным днем, но в этот день звезды советуют заняться работой и трудом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 августа растущая Луна в Скорпионе. Спутник Земли вступил во вторую фазу роста, а значит — наступает пора активных действий. Этот день подходит как для физического труда, так и умственных нагрузок. Но будьте осторожны: в этот день вас могут обмануть или соблазнить на дорогую покупку.

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♈ Овен

Вы устали чувствовать себя в ловушке жизни, которую сами же и создали. Как бы просто это ни звучало, дышите. Признайтесь себе, что у вас есть выбор и вы его уже сделали. Вы сделали то, что считали лучшим в тот момент, и этого достаточно. Медленно и неуклонно перед вами будут открываться новые пути.

Космический совет: в этот день вам будут помогать божественные силы.

♉ Телец

Возможно, вам не нужно делать все вместе. Может быть, вам не обязательно любить друзей друг друга, как своих собственных. Соблюдение дистанции и установление здоровых границ — ключ к восстановлению баланса в этих отношениях. Сообщите о своей потребности в пространстве ясно и четко.

Космический совет: говорите правду.

♊ Близнецы

Вы — Дух, танец жизни в физическом мире. Помните о своей силе вершителя и сотворца этой реальности. В этот день вам нужно понять, что у вас в жизни получилось, а что нет. И внести необходимые правки. В этот день ваши желания могут действительно исполниться. Главное — правильно попросить.

Космический совет: позвольте магии слов исполнить ваше желание.

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♋ Рак

Звезды побуждают вас обратить свой взор внутрь себя. Вы на пике своих эмоций, а ваша внутренняя сила льется через край. Не давайте ей пропадать зря. Вполне вероятно, что в этот день вы сможете сгенерировать идеи для оптимизации рабочих процессов и, возможно, даже их реализовать. Уверенность окажется ключом к вашему успеху.

Космический совет: поделитесь внутренней силой с окружающими.

♌ Лев

В этот день вам кажется, что хуже уже не бывает. Но задайтесь вопросом: как много вы сделали, чтобы изменить ситуацию? Сделайте еще одно усилие. Выгляните за пределы серых облаков, которые окружают вас прямо сейчас. Что-то подсказывает, что вас перенаправляют на ваш истинный путь.

Космический совет: разведите тучи руками.

♍ Дева

Хватит ждать сигнала. Сделать сами первый шаг в направлении своей цели. Проблемы со общением также могут возникнуть в это время. Но не прячьтесь в раковину, а возьмите себя в руки и найдите мужество быть честным, тем не менее, и знайте, что люди будут уважать вас намного больше за это.

Космический совет: будьте честны с собой и окружающими, несмотря на дискомфорт.

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♎ Весы

Вы проснулись с необычным чувством. Вы благодарны за то, где вы находитесь, вы благодарны за то, куда идете, и благодарны людям, которые вас окружают. Это делает вас магнитом для хороших вещей. Так не забудьте отплатить Вселенной добром: направляйте свою энергию на добрые дела и вызывайте улыбку на лицах своих близких.

Космический совет: платите за доброту.

♏ Скорпион

Жизнь так же сложна, как и проста. Иногда сладким чаем придется запивать горькую пилюлю. Несмотря на кажущийся успех, посмотрите правде в глаза. Научитесь принимать неприятные вещи так же, как и хорошие. В этом, кстати, очень хорошо помогает чувство юмора.

Космический совет: проглотите горькую пилюлю и посмотрите правде в глаза.

♐ Стрелец

Никто не любит, когда им манипулируют. И уж точно у вас не получится контролировать абсолютно весь мир. Отпустите это ложное чувство. Вместо того, чтобы играть в перетягивание каната, сделайте шаг назад. Помедитируйте, отдохните или просто побудьте в тишине с самим собой.

Космический совет: не играйте с другими в перетягивание каната.

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♑ Козерог

Звезды говорят, что в этот день вас ждет драма с большой буквы. Но прежде чем обвинять других людей в том, что происходит, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Вполне возможно, что ваша темная сторона личности и ваши поступки из прошлого привели к текущему положению дел. Скорее всего, вы так зациклены на победе в споре, что легко можете выйти за рамки приличия.

Космический совет: ваша темная сторона говорит о вас больше, чем добрые поступки.

♒ Водолей

Может быть, вы хотите стать начальником или лодырем. Отправиться в кругосветку или завести тысячу котят. Найти новую любовь или написать новую книгу. Присмотритесь к своим импульсам. Ваши желания укажут вам правильное направление.

Космический совет: верьте в свои мечты.

♊ Рыбы

Звезды обращают ваше внимание на уровень собственных сил. Вы не можете делать все, что хотите, даже если вы к этому стремитесь. Однако вы можете позволить помощи течь через вас. Иногда поддержка может придти с неожиданной стороны.

Космический совет: не бойтесь принять помощь.

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