🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: это тяжелый период, который даст вам вдохновение в работе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 августа растущая Луна в первой четверти в Скорпионе. Это хорошее время для продолжения начатых дел и выполнения новых. Желательно не работать в этот период в одиночку. Вас ждет прилив сил во многих сферах. Звезды советуют после рабочего дня заняться любимыми делами.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

В этот день вы чувствуете безумное желание куда-то спешить, чтобы сделать все и быть везде. Но многозадачность не такая уж хорошая идея. Составьте список приоритетов и придерживайтесь его. Спросите себя, что действительно важно, а затем подойдите к данной задаче с целеустремленным вниманием. Выберите проекты, которые находят отклик у вас, чтобы вы могли воздать им должное.

Космический совет: выбирайте занятия, которые вам действительно нравятся.

♉ Телец

Сегодня вы испытываете глубокое благоговение перед природой и всем, что разворачивается вокруг вас. Вы понимаете, что все происходит для вас, и что есть надежда на лучшее, несмотря на затянутое темными тучами небо. Ваша непоколебимая вера во внутренние силы способна переломить самую токсичную и сложную ситуацию. Ваши интуитивные способности также усиливаются в этот момент.

Космический совет: сигналы Вселенной становятся все громче.

♊ Близнецы

Не все отношения должны длиться вечно. Это то, что вы начинаете осознавать на глубоком уровне. Сегодня звезды обращают ваше внимание на связи, которые исчезают. Уважайте то, что данные люди привнесли в вашу жизнь, не чувствуя побуждения держаться за них.

Космический совет: позвольте некоторым отношениям завершиться естественным образом.

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♋ Рак

Чувствуете ли вы себя увиденным и услышанным? Чувствуете ли вы признание за все? На этой неделе вам предлагается обратить свой взор внутрь себя и задать себе вопросы, которых вы избегали в течение некоторого времени. Понять отношения, которые не соответствуют тому, кто вы есть сегодня, и отпустить их с изяществом. Однако не торопитесь делать поспешные выводы или пытаться находить четкие ответы на свои вопросы.

Космический совет: ответы, которые вы ищете, сами придут к вам.

♌ Лев

Сегодня вас просят следить и за тем, что люди говорят, и за тем, чего они не говорят. Чтобы понять, соответствуют ли их действия словам. Признайте свою потребность в ответственности как в личных, так и в профессиональных отношениях, и попросите о том, что вам причитается. Если вы не привыкли быть напористым, постоять за себя, то поначалу будет неудобно, и это нормально.

Космический совет: попросите, чтобы ваши желания были удовлетворены.

♍ Дева

На вашем пути может возникнуть момент, когда вы не можете придерживаться проверенных правил. У вас может возникнуть желание шагнуть в неизвестность. Некоторые из вас могут испытывать сильное желание путешествовать или исследовать места, которых вы еще не посещали. Не тратьте слишком много времени на обдумывание и переосмысление своего плана действий. Если данное решение дает вам возможность провести время по-новому, делайте это прямо сейчас.

Космический совет: поэкспериментируйте с вашим образом жизни.

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♎ Весы

Отпустите идею о том, кем вы должны быть. Порвите с концепцией совершенства, ведь чрезмерное беспокойство о своей «репутации» ни к чему не приведет. Лучше возьмите в руки кисть или перо.

Космический совет: дайте волю творчеству.

♏ Скорпион

За одну ночь горы не сдвинешь. Ключ к успеху заключается в том, чтобы каждый придерживаться того, во что вы верите. Вам предстоит много поработать, чтобы получить то, что принадлежит вам. Не все поймут вашу потребность ставить работу выше всего остального, и это нормально.

Космический совет: отстаивайте то, во что вы верите.

♐ Стрелец

Вы чувствуете, что вас раздели догола. От прежнего человека, которым вы были, ничего не осталось. Вместо того, чтобы спускаться в кроличью нору негативных эмоций, сядьте и послушайте. Скорее всего, вы опустошили себя, отдавая все другим. Пришло время радикально изменить подход к отношениям.

Космический совет: займитесь удовлетворением своих потребностей.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Никогда не бывает прямой дорогой к месту назначения. Путь всегда полон изгибов и поворотов, подъемов и спусков, которые угрожают сбить нас с курса. Эти преграды на пути к цели сделали вас пуленепробиваемым и укрепили вашу волю. Сегодня у вас есть минутка, чтобы оглянуться назад с благодарностью, прежде чем действовать смело и уверенно. Вы знаете, что у вас есть большие цели, которые вы хотите достичь в этой жизни, и вы только начинаете восхождение к ним.

Космический совет: в вашей жизни ничего не происходит зря.

♒ Водолей

Вселенная не обязана вам во всем потакать, исполняя любые желания. Мир не обязан давать вам то, о чем вы просили, именно тогда, когда вы об этом просили. Отказ от представлений о том, что все должно быть именно так, как вы хотите, поможет вам привлечь в свою жизнь что-то сокровенное.

Космический совет: отпустите свои навязчивые представления о жизни.

♊ Рыбы

Кажется, у вас ничего не получается, и сегодня никто не на вашей стороне. Но может быть, вы просто смотрите на ситуацию под неправильным углом? Постарайтесь быть немного более сговорчивыми. Позвольте другим людям поделиться своей точкой зрения, даже если она сильно отличается от того, во что вы верите. Принятие — это подарок, который изменит ваши существование в лучшую сторону.

Космический совет: дайте другим людям возможность высказаться.

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