Обезьяна приносит неприятности. Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

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Предстоящая неделя практически полностью окажется под властью обезьяны, что принесет кучу мелких неприятностей, проблем, а все планы окажутся под угрозой.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Предстоящая неделя обещает быть жаркой во всех смыслах. Мы заходим в месяц главного энергетического конфликта года — Земляная Обезьяна будет бороться с Водяным Тигром и последнему в этой схватке придется очень непросто.

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От таких периодов можно ожидать нестабильности, возросшей эмоциональности, грубости и провокаций. Все это может привести к срыву планов, поспешным и неправильным решениям, слишком рискованному поведению. Это касается как обычных людей, так и тех, кто наделен властью и влиянием. Энергии воздействуют на всех без исключения.

Чтобы нейтрализовать негативные тренды стоит максимально успокоить ум, охладить нервную систему и постараться не реагировать на внезапно изменяющиеся обстоятельства. Средства успокоения ума и контроля над эмоциями каждый выбирает под себя — для кого-то подойдет релакс на даче, а для кого-то часовые прогулки на природе. Главное — фокус на спокойствие.

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Понедельник, 8 августа. Инь Вода на Змее

Понедельник — одна из самых неприятных дат августа, когда собираются вместе Змея, Обезьяна и Тигр. Такое соединение называют «огненным наказанием», и оно несет в себе повышенный риск травматизма, опасного поведения и разного рода форс-мажоров, особенно связанных с транспортом.

День не подходит для того, чтобы устраивать переезды, начинать ремонт и путешествия. Есть вероятность потерь денег и документов, а также дорожных инцидентов. За рулем стоит себя вести максимально уравновешенно. Рисковать — как в делах, так и в спорте или развлечениях — тоже так себе идея на этот день. Не стоит начинать лечение и делать предложение руки и сердца. Перенесите эти важные дела на более благоприятную дату.

Вместе с тем понедельник может стать довольно полезным с точки зрения укрепления отношений. Посвятите время общению с важными для вас людьми, перенесите фокус с дел на людей вокруг и они ответят вам благодарностью.

Наиболее чувствительны к неблагоприятным аспектам дня могут быть люди с Обезьяной, Тигром, Змеей и Свиньей в карте бацзы. Рекомендуется эмоциональный покой и отсутствие социальной активности.

Вторник, 9 августа. Ян Дерево на Лошади

Во вторник можно уже заниматься делами. Довольно сильная энергия Огня поможет сдвинуть с места сложные проекты и начинания. День обещает быть быстрым и насыщенным. Повезет тем, кому огонь полезен, а также и работникам сферы образования, рекламщикам и психологам.

День хорош для того, чтобы что-то начинать или открывать. Благоприятно проводить встречи с потенциальными партнерами, устраивать мозговые штурмы и выходить на новую работу. Неплохо заниматься инвестициями, покупать имущество и нанимать новых сотрудников.

Тем, кому стихия Огня не благоволит, людям с Тигром, Обезьяной и Крысой в карте стоит быть в этот день более рассудительными и спокойными. Вероятны неприятности, болезни и разрывы отношений. Реагируйте на все максимально философски.

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Среда, 10 августа. Инь Дерево на Козе

После бешеного вторника среда покажется тихим омутом. Энергии как будто заснут, что выразится в замедленности всего и вся. День будет тянуться вечность, люди опаздывать и не отвечать на звонки. Идеальный день для ничегонеделания.

В дни застывшей «ци» не рекомендуется планировать важные дела, начинать что-то срочное и требующее пунктуальности. Путешествия в этот день тоже могут быть не очень гладкими. Не стоит заниматься торговыми сделками, начинать лечение и особенно подвергаться хирургическому вмешательству. Понятно, что это не касается экстренных ситуаций.

День можно потратить на рутину, созерцание природных красот, прогулки на свежем воздухе, просмотр объявлений о продаже или аренде недвижимости. Искать информацию можно, но вот заключать сделки лучше все-таки в другой день.

Люди с Быком в карте могут почувствовать, что земля уходит у них из-под ног. Восстановить контроль над ситуацией в среду им будет довольно сложно, проще отпустить все дела делаться своим чередом.

Четверг, 11 августа. Ян Огонь на Обезьяне

В четверг в мир придут сразу две Обезьяны — в дне и в месяце. И это будет не самый фартовый день — можно ожидать нарушения планов, эмоциональных стычек и разнообразных нестыковок. Нейтрализация негативных аспектов дня происходит через успокоение ума, концентрацию на обыденных делах, на заботе о теле и душевном отдыхе.

Используйте энергии разрушения, присутствующие в дне для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Не препятствуйте уходу того, что должно покинуть вашу жизнь. Это могут быть как утерянные вещи, так и потерянные люди. Отпускайте все, что покидает вас и благодарите за возможность трансформации.

Особенно внимательными в четверг стоит быть людям с Тигром в карте. Им рекомендуется провести день как можно более тихо и незаметно. Тигры и так весь месяц находятся под угрозой эмоциональных разрывов, телесных и душевных травм, а в этот четверг воздействие будет двойным по силе воздействия. Берегите себя!

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Пятница, 12 августа. Инь Огонь на Петухе

Пятница продолжит тенденции четверга, но не таким экстремальным образом. Если накануне планы рушились не по вашей инициативе, то в пятницу вы сами можете стать автором изменений в вашей жизни.

День идеально подходит для разного рода расставаний и генеральных уборок. Если у вас давно созрел план — уйти с нелюбимой работы, от нелюбимого мужа, из сложных отношений, — но не хватало моральных сил, то в эту пятницу энергии будут вам в помощь.

Если уходить ни от кого не хочется, используйте тренды дня для наведения порядка: устройте уборку дома, разгребите завалы на рабочем столе, отсортируйте и отдайте на благотворительный склад одежду, которую уже не будете носить. Не стесняйтесь отдавать — освободившееся пространство вскоре будет наполнено новыми людьми, впечатлениями и красивыми вещами.

Удаление зубов, папиллом и бородавок, начало диет и очистительных процедур — тоже удачные дела для этой пятницы.

Людям с Кроликом в карте стоит в пятницу быть аккуратными с ножами и прочими режущими инструментами — возможны бытовые травмы.

Суббота, 13 августа. Ян Земля на Собаке

А вот суббота будет тотально земляным днем. Энергии Земли — это хозяйственность, домовитость, устойчивость, хлебосольность и много вкусной еды. Ну, вы поняли — в субботу будем заниматься домом, приемом гостей, получать гастрономические и иные тактильные удовольствия.

День особенно хорош для устройства новоселий, душевных посиделок и встреч, но без обсуждения бизнес-проектов. Посвятите субботу обустройству вашего жилого пространства, уделите внимание семье и не забудьте про себя, любимого.

Не стоит в субботу брать денег в долг, подписываться под обременительными для вас обязательствами и давать трудновыполнимые обещания. Те, кто давно готовится к сделке на рынке недвижимости, может увидеть в субботу хороший шанс. Зафиксируйте условия, но не подписывайте контракт в субботу, перенесите саму сделку на другой день.

Для Драконов суббота может стать днем разрешения сложной и запутанной ситуации в жизни. Просто позволите случиться тому, что должно произойти.

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Воскресенье, 14 августа. Инь Земля на Свинье

В воскресенье сил будет поменьше, а эмоциональный фон слегка расшатан. День может принести недопонимание между людьми, повышенную нервозность и нарушение обещаний. Но в целом — все довольно неплохо.

Главное дело воскресенья: не нарушать баланс. Баланс между работой и отдыхом, заботой и свободой, движением и покоем. Постараетесь жить и действовать плавно и без рывков, не пробивайте лбом стены — в это воскресенье этот трюк не удастся даже тем, кто в нем весьма преуспел.

Лучшее занятие на воскресенье — отдых и построение планов на будущее. Потратьте время на визуализацию ваших желаний, представьте и нарисуйте или опишите себя в том месте, в котором вы хотите оказаться через какое-то время. Это кажется, что такие упражнения пустая трата времени, наоборот, концентрация на цели позволяет более четко видеть возможности для ее достижения в окружающей реальности. Ну, и потом, мечтать детально — это вырабатывать дополнительную порцию эндорфина.

Людям со Змеей в карте стоит быть в воскресенье особенно внимательными к своему состоянию. Эмоции могут зашкаливать.

Всем удачной недели!