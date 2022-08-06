Астропрогноз на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака

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Астролог Сергей Седашёв предупредил, что вторая неделя августа несет большинству знаков зодиака трудности, преодоление которых подарит самым упорным щедрое вознаграждение.

Общий фон предстоящей недели скорее напряженный. Наши инициативы будут натыкаться на препятствия и встречать сопротивление. Вероятны то упадок сил, то вспышки немотивированной агрессии. Кроме того, в течение недели возможно сильное повышение чувственности и страстности. Это может разрядить обстановку, но может также привести к неблагоприятным эксцессам.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя скорее благоприятная. Заряд оптимизма и правильно направленная энергия будут помогать вам реализовывать ваши цели и добиваться успеха в основных сферах жизни. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы принять важные решения и осознанно воплощать их.

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Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя пройдет с переменным успехом. Вам будет легко планировать и вести переговоры. Но для решительных действий неделя неподходящая: возможны сложности и конфликты. На следующей неделе ваши собственные инициативы могут обернуться против вас.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит очень благоприятная неделя. Составьте амбициозный план действий и смело следуйте ему. Можно также импровизировать по ходу, ваши инициативы закончатся успешно.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее благоприятная. Она поможет организовать выполнение мелких дел, удачно провести переговоры, получить нужную информацию. Небольшие поездки могут заметно оживить вашу жизнь и внести разнообразие.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя принесет особое достоинство и потребность строить большие планы. Вы сможете точно ощутить внутри, что подарит вам удовлетворение в длительной перспективе. Попытайтесь перевести это внутреннее ощущение в конкретные идеи и задумки. Эти проекты потом принесут вам особую отдачу.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе удастся решать по несколько дел сразу, все четко и точно планировать, быстро перемещаться и ясно мыслить. Единственное – с таким темпом нужно постараться не скатиться в суету или нервное истощение.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит скорее положительная неделя. Вам будет полезно блистать в свете и удастся проявить себя с лучшей стороны. Это может принести вам как внутреннее удовлетворение, так и важные связи и знакомства. Двигайтесь навстречу новым контактам с открытым сердцем.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит непростая неделя. Может быть особенно сложно найти внутреннее равновесие. Вероятны сильные перепады энергии и настроения. Параллельно с этим могут происходить и конфликты с окружающими по принципиальным вопросам.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень благоприятная. Вам удастся держаться на гребне волны, попадать в нужное место в нужный момент, находиться в состоянии потока. Ваш авторитет среди окружающих будет особенно высок, что принесет вам и внутреннее удовлетворение, и внешние дивиденды.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов предстоящая неделя будет благоприятной. Она лучше всего подойдет для планирования, интеллектуальной работы, переговоров. Неделя принесет вам особую ясность ума и точность в расчетах.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит непростая неделя. Возможны сложности во взаимодействии с окружающими, перепады энергии и настроения, особо сильное желание оставаться на своей волне и играть по своим правилам даже в ущерб отношениям с другими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя умеренно напряженная. Больше всего вас могут донимать суета и смутное беспокойство. Как будто что-то осталось не сделанным, или какая-то мысль не дает покоя. Также возможны сложности в коммуникации с окружающими – будет трудно правильно понять друг друга и прийти к согласию.

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