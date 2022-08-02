🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сконцентрироваться на делах будет сложно, но зато вечер подарит романтическое настроение.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 августа растущая Луна находится в Весах. Это сочетание идеально подходит для развития или создания новых отношений. Однако принимать решения, особенно важные, будет особенно сложно. В этот день практически любая ситуация будет складываться так, что поведет за собой как минимум несколько вариантов развития событий. Но отказаться от выбора тоже будет нельзя.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Виноват кто угодно, кроме вас? А может, это все-таки не так? Вы уклоняетесь от важного разговора, но продраться через дебри все-таки придется. А когда дело доходит до романтических отношений, вас придется снять розовые очки и признать свою ситуацию такой, какая она есть.

Космический совет: ищите людей, которые действительно хотят быть в вашей жизни.

♉ Телец

Легко засунуть голову в песок, погрузиться в работу и другие обязанности, чтобы сбежать от внутренних противоречий. Но турбулентность, которую вы испытываете, не исчезнет сама собой. Хотите вы этого или нет, вам придется иметь дело с вещами, которые требуют вашего внимания.

Космический совет: турбулентность в вашей жизни не исчезнет сама собой.

♊ Близнецы

Если вы играли какую-то роль в отношениях по умолчанию, пришло время сделать паузу и воспользоваться моментом, чтобы понять, как ваша самооценка связана с вашей дружбой. То, что вам нужно сделать сегодня, — это перейти в режим наблюдения, несмотря на связанный с этим дискомфорт. Позвольте людям любить вас для разнообразия. Дайте людям возможность показать себя в подлинном свете. В этом секрет привнесения гармонии и баланса в ваши межличностные отношения.

Космический совет: позвольте друзьям прийти к вам.

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♋ Рак

Возможно, отсутствие у других эмпатии или желания к общению связано с тем, как окружающие чувствуют себя в данный момент. Лучшее, что вы можете сделать для себя, — это постараться не принимать все близко к сердцу в течение следующих нескольких дней. Когда дело доходит до ваших профессиональных или творческих занятий, задумайтесь о том, как и где вы сдерживаетесь в самовыражении.

Космический совет: выкладывайтесь на полную.

♌ Лев

Сделал ли я правильный выбор? Зачем я живу на этом свете? Делаю ли я правильное дело? На ваш главный вопрос нет прямого ответа. Мы не всегда сможем понять, почему нам пришлось пройти через адское пламя или почему мы привлекли определенные события. Принятие того, что все это является частью процесса эволюции, поможет вам расти.

Космический совет: ваш самый главный вопрос останется без ответа.

♍ Дева

Начало недели напоминает о том, что пора сделать паузу и погрузиться в себя. Позволить себе осмыслить все, что вы испытали за последние несколько недель и даже больше. Процесс самоанализа потребует от вас столкнуться с неудобной правдой о себе, и это нормально. В настоящее время настоятельно рекомендуется положиться на близких людей или найти старого друга, с которым вы потеряли связь.

Космический совет: загляните внутрь себя.

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♎ Весы

Хватит ждать, пока кто-то еще поддержит вас. Хватит ждать, пока кто-то еще помашет зеленым флагом или похлопает вас по спине. Вы знаете, кто вы, и вы знаете, что для чего вы вообще живете. Пришло время сесть за руль. Но это не значит, что все у вас выровняется за одну ночь или что препятствия исчезнут сами собой. Относитесь к трудностям как к урокам и знайте, что вы готовы свернуть горы.

Космический совет: препятствия не исчезнут из вашей жизни.

♏ Скорпион

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. Звезды готовят для вас проверку реальности, да такую, что может заставить вас подумать, что весь мир рушится. Вместо того, чтобы разочаровываться, боритесь. Прогресс может ощущаться как ходьба по осколкам стекла, но это то, что в конечном итоге освободит вас от порочного круга, в котором вы застряли на всю жизнь.

Космический совет: найдите истину в вашей жизни.

♐ Стрелец

Сегодня вы можете задаться вопросом, что реально, а что нереально. Вы можете обнаружить, что чувствуете себя пленником тех вещей, которые давали вам чувство безопасности в этом постоянно меняющемся мире. Но вы настолько свободны, насколько хотите, и ваше определение того, что означает свобода, может меняться со временем. Разрешите себе перешагнуть через собственные ограничения. Если вам неудобно, поздравьте себя. Это значит, что вы на правильном пути!

Космический совет: исследуйте границы своих возможностей.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Вам кажется, что вы переживали одну смерть своего внутреннего мира за другой и что вы даже не знаете, кто вы есть. Может быть, вы держитесь за аспекты своей прежней жизни, потому что боитесь того, куда вас ведут? Поразмышляйте над тем, какими могут быть новые горизонты и как вы можете очистить накопившуюся в вас негативную энергию. Впереди вас ждет новый цикл.

Космический совет: пришло время очиститься.

♒ Водолей

Когда дело доходит до людей, которых мы любим, мы почти интуитивно чувствуем, когда они собираются повернуть не туда. Мы хотим заключить их в теплые объятия, чтобы их не коснулись многочисленные жизненные бури. Но без ошибок нет и опыта, чтобы преодолеть грядущие трудности. Мы должны споткнуться и упасть, прежде чем научиться летать. Практикуйте искусство отстраненности.

Космический совет: вы должны позволять близким совершать ошибки.

♊ Рыбы

Вы ближе к своей второй половинке, чем когда-либо прежде. Но ваша задача не гнаться за любовью, а продолжать работать над собой. Встретьтесь со своими тенями и разрушьте барьеры. Также в этот период вы достаточно защищены, чтобы открыть свое сердце.

Космический совет: вы находитесь на пике своей энергии.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август 2022 года.