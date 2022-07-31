🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в этот день придется попрощаться с призрачными идеями и нежелательными людьми.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 июля растущая Луна находится в Деве. Конец этой недели приведет вас к реализации давно задуманных планов. Особое внимание звезды в субботу привлекают к кругу общения. Возможно, список контактов претерпит серьезные изменения.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Луна управляет не только приливами и отливами, но и колебаниями в вашей жизни. Помните, что колесо Сансары постоянно вращается. Иногда жизнь предлагает вкусить сладкие плоды трудов, а иногда заставляет выпить чашу яда, которая может быть лекарством, а может быть и эликсиром любви. Посмотрите на все это как на часть космической игры, которая постоянно переворачивает все с ног на голову. Помните, что большинство происходящих трудностей на вашем пути не наказания, а испытания.

Космический совет: чаша яда может превратиться в эликсир любви.

♉ Телец

Человек рядом с вами может быть на десять из десяти, но он не стал защищать вас от непогоды или не встал на вашу сторону, когда вы нуждались в них больше всего. Перестаньте оправдывать эту связь. Возведение таких людей на пьедестал только затруднит момент, когда придется с ними проститься. Вместо этого вы должны активировать портал любви к себе. Вспомнить, кто вы и почему вы еще здесь. Звезды напоминают: иногда лучше любить людей издалека.

Космический совет: пришло время покориться волне любви к самому себе.

♊ Близнецы

Инструкции нет. Невозможно научиться любить за одну ночь, невозможно за одну ночь перебрать все зерна и вырастить десять кустов роз. Позвольте взаимоотношениям разворачиваться так, как они должны. В то же время позвольте себе быть увиденным и услышанным. В процессе вы многое узнаете о себе. В этот день ученичество становится главной темой. Есть ценные уроки, которые можно извлечь из рассказов тех, кто прошел этот путь до вас.

Космический совет: проведите время в компании наставников, которым вы доверяете.

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♋ Рак

Все вышло не так, как вы себе представляли. Зацикливаясь на упущенных возможностях, вы только усугубите свою боль и травмы. Вместо этого вам стоит смириться с тем фактом, что когда-то давно вы сделали то, что считали нужным. У вас есть возможность перенаправить свою энергию на реализацию вашей мечты. Главное — ставьте перед собой реалистичные цели.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас.

♌ Лев

Месяц вашего дня рождения заставляет вас оглядываться назад и оценивать свой прогресс. Вы наблюдаете год, который был, через призму мудрости. Были вещи, которые сработали идеально, а были вещи, которые вызвали большое разочарование. Однако вы благодарны им за все, потому что понимаете, что неудачи преподали вам важные жизненные уроки.

Космический совет: найдите минутку, чтобы оглянуться назад, прежде чем двигаться вперед.

♍ Дева

Иногда кажется, что у вас все отнимают, и мир, каким ты его знаешь, перестает существовать. В моменты стресса важно напоминать себе, что все происходит для вас, а не из-за вас. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, вам напоминают о силе непривязанности.

Космический совет: сегодня лучше не принимать все на свой счет.

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♎ Весы

Семейные узы могут быть и красивыми, и крепкими одновременно. Но это не значит, что вас перестали поддерживать. В эти выходные вам следует пообщаться с родственными душами. С теми, кто разделяет ваши убеждения и ценности, кто понимает вас без слов. Самый замечательный аспект таких связей заключается в том, что они не укладываются в аккуратные рамки и дают вам свободу проявить себя со всей смелостью.

Космический совет: поверьте, вас любят и поддерживают.

♏ Скорпион

Наступило непростое время. Друг или знакомый может захотеть занять у вас деньги или что-то ценное. Помните, что можно сказать «нет», если вы не чувствуете себя готовым предложить кому-то свои ресурсы в данный момент. И если вам нужно, чтобы кто-то вернул должок, не бойтесь сделать этот телефонный звонок. Знать, когда нужно быть напористым, — это суперсила, которую нужно развивать.

Космический совет: попросите то, что вам причитается, не испытывая чувства вины или стыда.

♐ Стрелец

Готовы ли вы взять на себя долгосрочные обязательства? Звезды призывают пробудить перемены, которые вы хотите увидеть. Поверьте, что вы станете свидетелями динамичных изменений в ваших межличностных отношениях. Помните, выражение ваших потребностей и желаний не менее важно. Скажите им, как вы хотите, чтобы вас любили. Дайте им представление о жизни, которую вы хотите создать вместе с избранником.

Космический совет: научитесь правильно формулировать свои потребности и желания.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Звезды обращают ваше внимание на ваше окружение. На людей, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, людей, которые заставляют вас чувствовать себя в безопасности. На тех, кто заставляет вас чувствовать себя живым и настоящим. Именно они заслуживают вашего безраздельного внимания сегодня. Вопросы, связанные с домом и имуществом, также могут оказаться в центре внимания.

Космический совет: проводите время с теми, с кем вы чувствуете себя в безопасности.

♒ Водолей

Вам не нужно взаимодействовать со всеми подряд, если только это не часть вашей профессии. В эти выходные вам напоминают о важности мудрого выбора социальных взаимодействий вместо того, чтобы говорить «да» всем, кто встречается на вашем пути. В настоящее время также настоятельно рекомендуется вкладывать свою энергию в творческие начинания.

Космический совет: выбирайте круг близких людей с умом.

♊ Рыбы

Вы проснулись от глубокого, глубокого сна. Все будет выглядеть, пахнуть по-другому и иметь другой вкус. Вы всегда будете знать, что хорошо для вас, а что нет. Позвольте этому голосу мудрости всегда вести вас. Не тратьте впустую ни минуты на то, что не зажжет ваш внутренний огонь и не пробудит голос вашей души.

Космический совет: позвольте голосу разума вести вас.

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