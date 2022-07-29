Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 августа

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Провидец Игорь Вечерский раскрыл будущее для всех знаков зодиака на ближайшую неделю при помощи древних рун, которые считаются одним из самых точных инструментов для предсказаний.

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предупреждать мир о глобальных переменах и грядущих природных катаклизмах. Эксперт также предсказывал неожиданные повороты в судьбе знаменитостей.

Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для читателей 5-tv.ru Вечерский подготовил прогноз и ценные советы, которые помогут преодолеть сложности периода с 1 по 7 августа 2022 года.

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Овен

Хагалаз, ингуз и перевернутая феху предупреждают о неожиданностях, которые могут прийти в вашу жизнь в этот период времени. На этой неделе следует проявлять осторожность, бдительность и не рисковать слишком ценными и незаменимыми ресурсами. Скорее, это время следует потратить на сохранение существующих достижений и укрепление своих позиций.

Телец

Перевернутый ансуз, перевернутый уруз и эйваз говорят о возможности серьезных перемен в это время. А также о вероятности неверно понятой информации, которая сможет серьезно повлиять на вашу жизнь. Этот период не предполагает большой вероятности достижения краткосрочных целей, однако может помочь заложить более отдаленные возможности.

Близнецы

Беркана, уруз и перевернутая кено говорят о большом потенциале, который существует в вашей жизни. Этот потенциал основан на возможностях, на количестве тех средств, которые вы способны использовать. Но вот в какое русло вы сможете направить эту энергию, пока не определено. И в этом и будет заключаться решающий фактор вашего успеха.

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Рак

Беркана, перевернутая кено и иса говорят о том, что в вашей жизни продолжается этап, в котором изначально был выбран неверный курс. То есть те ошибки, которые были совершены в прошлом, влияют и на происходящие сейчас явления. Этот период должен помочь вам иначе посмотреть на порядок вещей и помочь развить существующие в вашей жизни перспективы.

Лев

Лагуз, перевернутый эваз и ингуз говорят о том, что вы можете достигать целей с наибольшей эффективностью, избегая прямого столкновения интересов. То есть это время, когда складывающиеся силы помогут вам избежать конфликтов и наладить взаимоотношения и ваши дела в перспективном ключе. Именно в таком отношении, когда вы не будете напрямую сталкиваться со сложностями, а предпочтете обойти их возможно достижение максимального результата.

Дева

Ансуз, перевернутый альгиз и соуло открывают для вас замечательные перспективы в налаживании различных коммуникаций, в донесении своих мыслей, в убеждении ваших оппонентов, соратников и друзей. Это время, когда вы сможете свою творческую идею донести наилучшим образом.

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Весы

Иса, перевернутая перто и соуло говорят о том, что приходящие неожиданности могут повлиять на ваши амбициозные задачи. Те цели, которые вы считаете наиболее важными, могут подвергнуться разным переменам. И этот период может затянуться, то есть это время поможет понять новые возможности, хотя, вероятно, это будет неизбежно.

Скорпион

Отал, гебо и райдо говорят о хорошем периоде, в котором вы можете проявить себя в самых разных направлениях. Но более всего это время будет благоволить новым начинаниям и новым партнерским союзам. Это период, когда вы сможете накопить большой потенциал, создать надежный фундамент для своих новых дел.

Стрелец

Перевернутый отал, ансуз и перевернутый манназ предупреждают о том, что необходимо очень осторожно относиться к тому, что вы говорите и что слышите. Также вам необходимо раскрывать в себе новые возможности, новые качества, которые помогут вам наилучшим образом строить свои личные взаимоотношения. Это период, который поможет вам переоценить некоторые вещи и принять верное решение.

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Козерог

Перевернутый альгиз, йера и дагаз советуют вам завершить начатые дела и получить от них то, что они вам готовы принести. Это период, который поможет вам получить достаточное вознаграждение за ваши труды и откроет для вас новые пути. Если вы не завершите старые, следовательно, новые не смогут явиться в вашу жизнь.

Водолей

Йера, турисаз и перевернутый тейваз не советуют вам принимать каких-то резких решений и совершать резкие шаги. Они могут быть рискованными и в той или иной мере могут поставить под угрозу важные сферы вашей жизни. С другой стороны, это время прекрасно подойдет для того, чтобы продолжать заниматься своим делом и получать от него результаты.

Рыбы

Отал, альгиз и эваз говорят о том, что в вашей жизни складывается достаточно спокойный период удачного взаимодействия с окружающими. Это период упрочения своих позиций, построения новых основ для будущего. Также это время хорошо подойдет для каких-то важных дел, потому что в этот период они могут быть в достаточной степени хорошо реализованы.

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