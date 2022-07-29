🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Льва призывает сегодня быть добрее к себе. Пусть строгость и категоричность в целях продуктивности сменятся любовью и теплом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля растущая Луна находится в знаке Льва. День обещает быть спокойным, без серьезных потрясений. Звезды призывают посвятить его любви и доброте. В первую очередь к себе. Пусть строгость и категоричность отойдут на второй план.

Пора на боковую: восточный гороскоп на август 2022 года

♈ Овен

Вам все чаще кажется, будто у вас ничего не получается, и все решили от вас отвернуться. Однако стоит изменить точку зрения, как вдруг станет ясно: все совсем не так плохо. Снизьте планку ожиданий, Овны, и постарайтесь быть более сговорчивыми. Дайте другим людям возможность высказаться и поделиться своим видением. Даже если оно сильно отличается от вашего.

Космический совет: выберите мир и дружбу.

♉ Телец

Тельцы привыкли жить в режиме многозадачности. Вы пытаетесь быть первыми во всем и везде. Но сегодня звезды советуют научиться грамотно расставлять приоритеты. Не растрачиваете свои силы понапрасну. Тельцам стоит в первую очередь заниматься важными делами и только после — второстепенными.

Космический совет: не растрачиваете силы понапрасну.

♊ Близнецы

Может быть, вы больше не хотите веселиться до самого утра? Возможно ли, что идея напиться до расплывчатости в глазах больше вас не привлекает? Может быть, вы хотите провести вечер в комфортной кровати и с любимой книгой. Задумайтесь об этом утром, когда будете составлять планы на вечер пятницы. Не бойтесь показаться кому-то скучными, если этого хочет ваше сердце.

Космический совет: прогуляйте сегодняшнюю вечеринку, если хотите остаться дома.

Битва Обезьяны и Тигра: китайский гороскоп на август 2022 года

♋ Рак

Возраст — это всего лишь число, Раки. Уважайте желание резко изменить свою жизнь, если ощутили потребность сделать это. Не игнорируйте желание вернуться к любимым книгам или повысить квалификацию. Удовлетворите желание взять долгий перерыв и найти новые точки роста и источники вдохновения. И не бойтесь превратить свою страсть в профессию. Ничто не может остановить вас.

Космический совет: просто сделайте первый шаг навстречу лучшему будущему.

♌ Лев

Львы — настоящие генераторы идей. Правда, зачастую ваши проекты так и остаются на бумаге. Пора воплощать задуманное. Однако прежде чем заняться реализацией своих планов, стоит их рассортировать. Увы, но некоторым из них лучше остаться не осуществленными. А вот другим немедленно нужно дать ход. Чего же вы ждете?

Космический совет: займитесь реализацией глобальных проектов.

♍ Дева

Вы входите в портал новолуния с надеждой и верой в сердце. Вы извлекли уроки и готовы двигаться дальше. Однако перед этим нужно сделать кое-что важное. Новая глава вашей жизни посвящена принятию того, где вы уже находитесь. Найдите в себе силы отнестись ко всему окружающему с любовью и нежностью. Когда ваши усилия принесут результаты, вы вспомните о нынешнем времени с ностальгией.

Космический совет: будьте добрее к себе, строгости уже и так достаточно.

Денежные даты: в какие дни нужно стричься в августе, чтобы разбогатеть

♎ Весы

Перестаньте занижать значимость своих чувств, Весы. Что еще важнее: перестаньте позволять другим думать, что ваши чувства можно игнорировать. Звезды призывают вас открыть источник небывалой любви к себе. Когда вы начнете ценить себя, то перестанете довольствоваться малым. Относитесь к себе с той же нежностью, с какой вы бы отнеслись к своему лучшему другу в данной ситуации.

Космический совет: откройте источник небывалой любви к себе.

♏ Скорпион

Семейные узы могут быть и красивыми, и крепкими одновременно, Скорпионы. Но если у вас не такие, это не значит, что Вселенная отправила вас в мир без поддержки. Сегодня звезды просят вас быть снисходительнее. Не стесняйтесь принимать любовь, которую вам дают как друзья, так и незнакомцы. Напоминание от таинственных сил: вас очень любят и всегда поддерживают.

Космический совет: не стесняйтесь принимать чужую любовь.

♐ Стрелец

Радость и праздник обещают ворваться в вашу жизнь в наступающий уикэнд. В такие моменты легко почувствовать, будто Вселенная неожиданно выдернет ковер у вас из-под ног. Звезды призывают вас игнорировать это опасение. Вы достойны тех благ, которые стремятся войти в вашу жизнь. Так что просто отдайтесь ритму и плывите по течению, Стрельцы. И помните: Вселенная всегда о вас заботится.

Космический совет: позвольте себе получить все, что может предложить жизнь.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Может быть, проблема не в других людях? Может быть они и рады встретиться с вами, но у них правда слишком много дел? Или тот самый человек просто ждет звонка от вас? Вместо того чтобы строить предположения, просто начните диалог. Расскажите, чего вы хотите. Это позволит вам лучше понять ситуацию и перестать попусту накручивать себя. Если же проблема на самом деле в них — просто уходите.

Космический совет: перестаньте строить предположения и просто начните диалог.

♒ Водолей

Водолеям стоит стать чуточку свободнее. Вы загнали себя в рамки, из которых тяжело выбраться. Скиньте оковы и позвольте себе немного больше, чем обычно. Сегодня вы можете забыть о диете и съесть кусочек вкусного торта. Главное — не забудьте на следующий день сделать больше на пару подходов в зале. Не такая уж высокая цена за удовольствие, без которого порой совсем тоскливо жить.

Космический совет: хватит держать себя в рамках — позвольте себе чуточку больше.

♊ Рыбы

Сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь, Рыбы. Для вас новолуние принесло с собой тревожный сигнал. Итак, обратите внимание на то, что работает без проблем. А затем направьте свое внимание на области, в которых вы постоянно сталкиваетесь с преградами. Возможно, вам стоит перестать ломиться через них и найти альтернативные пути. Все, что от вас требуется — выбрать правильный поток и плыть по течению.

Космический совет: если у вас что-то не получается, возможно вам это и не нужно.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август 2022 года.