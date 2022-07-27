США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

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Гражданин РФ томится в американской тюрьме с 2008 года. До этого его незаконно вывезли на территорию США из Таиланда.

Соединенные Штаты предложили России обменять ее гражданина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Утверждается, что предложение об обмене было направлено в июне. Дальнейшее развитие событий зависит от России. По сведениям телеканала, поддержка президентом Джо Байденом плана обмена помогла преодолеть сопротивление Министерства юстиции США, возражавшего против освобождения Бута.

Россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году после провокации американских спецслужб. Он был противозаконно вывезен в Соединенные Штаты, а в 2012 году его обвинили в сговоре с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма. Приговор — 25 лет тюремного заключения. Сам Бут отрицает все обвинения.

В мае появилась информация, что россиянина могут обменять на американскую баскетболистку Грайнер, задержанную в «Шереметьево» за провоз наркотиков. Во время досмотра в сумке у спортсменки нашли электронные сигареты с гашишным маслом, за что по российским законам ей грозит до десяти лет лишения свободы по статьям «хранение и контрабанда наркотиков».

Гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в июне 2020 года получил в России 16 лет тюрьмы за шпионаж и отправился отбывать срок в колонии в Мордовии. Сам американец в последнем слове на суде не признал вину. Его брат утверждает, что Уилан — бывший морской пехотинец, прибывший в Москву на свадьбу к другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вопрос об освобождении россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко из американской тюрьмы обсуждался Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве 16 июня 2021 года. Ярошенко в апреле 2022 года был обменян на гражданина США Тревора Рида и вернулся на родину.