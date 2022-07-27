🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Рыб будет благоволить тем, кто способен отпустить ситуацию. Будьте проще в этот день и люди к вам потянутся.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, убывающая Луна перешла в знак Рыб. Она будет благоприятствовать тем, кто способен хотя бы на время отказаться от попыток контролировать абсолютно все в своей жизни. В этот день лучше плыть по течению и довериться Вселенной. Звезды обещают, что она вас не подведет.

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♈ Овен

Для вас наступил этап трансформации — тот самый момент, когда вы наконец-то можете обрести свою личность во всем ее многообразии. Сейчас самое время принять все свои комплексы, страхи и терзания прошлых лет. Вам захочется поделиться историей своей жизни с окружающими, однако звезды не рекомендуют этого делать. Дайте себе время ощутить и прожить обретенную мудрость, иначе вы рискуете растратить ее на тех, кто этого не оценит и не заслуживает. Не надо разрываться и пытаться сделать все сразу.

Космический совет: браться за все и сразу — не всегда удачная стратегия.

♉ Телец

В последнее время вам кажется, что вас все предали и обидели, а судьба к вам совершенно не справедлива. Такое чувство, что вы упустили самое главное в жизни, не так ли, Тельцы? Звезды советуют прогоревать все, что случилось. Иногда нужно просто поплакать и пожалеть себя, чтобы потом расправить крылья и полететь навстречу счастью. Как только вы примете и осознаете болезненные уроки, жизнь преподнесет вам что-то поистине необходимое и долгожданное.

Космический совет: доверьтесь судьбе и отпустите ситуацию.

♊ Близнецы

Каждый человек приходит в нашу жизнь не просто так, и пора бы это осознать. Даже если очень хочется стереть из памяти некоторых личностей. Близнецы, хватит делить события на плохие и хорошие — иногда это ни то, ни другое, а просто данность. Сейчас звезды благоволят вам, поэтому не оглядывайтесь назад, а направьте все силы и мысли в сторону будущего. В скором времени Вселенная даст вам шанс на исполнение сокровенной мечты. Главное — не проглядеть.

Космический совет: скоро у вас появится шанс на исполнение мечты.

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♋ Рак

Ой-ой! Как оказалось, вы то и стали причиной драмы и собственных переживаний. Так может быть хватит так нервничать из-за мелочей? Хватит повторять, что у вас ничего не получается. Как только вы поймете, что даже в трудностях есть свои плюсы, то жить сразу станет легче. Постарайтесь сегодня принять каждое событие и рассмотреть его с разных сторон. Можно даже выписать плюсы и минусы на листике.

Космический совет: не стоит жаловаться на жизнь — примите разнообразие момента.

♌ Лев

Романтика сейчас — щекотливая тема. Вам как никогда хочется почувствовать внимание и симпатию по отношению к собственной персоне. Всеобщее обожание буквально сводит вас с ума. Но звезды советуют не гнаться за каждым комплиментом, а прислушаться к себе. Львы, может вы гонитесь за любовью других, потому что еще не научились любить самих себя? Вселенная советует начать сначала наполнить любовью себя, а потом уже строить отношения с окружающими.

Космический совет: для перемен в жизни начните с любви к себе.

♍ Дева

Девы, вы чувствуете невероятный прилив усталости. Такое чувство, будто всю энергию из вас высосали, и остался лишь черный след. Но звезды уверяют: Вселенная уже подготовила для вас нечто потрясающее. Самое главное — ни за что не сдавайтесь! Сейчас важно проявить выдержку.

Космический совет: не сдавайтесь прямо сейчас — за поворотом ждет новый этап.

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♎ Весы

Весы, звезды советуют вам окунуться в жизнь с головой. Танцуйте, общайтесь, открывайте новое! Иногда вы боитесь принять неверное решение и совершить ошибку. Ну и ладно, что в этом плохого? Рядом с вами сейчас находятся люди, готовые подхватить в любой момент и подставить плечо. Не время сомневаться — действуйте и смело ныряйте в водоворот жизни.

Космический совет: двигайтесь навстречу неизведанному.

♏ Скорпион

Сегодня вы можете почувствовать себя полубогом, который случайно оказался на земле среди простых смертных. Безусловно, это приятное ощущение. Однако плохая новость заключается в том, что даже бессмертные существа часто оказываются во власти человеческой суеты. И вам тоже придется действовать. Только перед этим внимательно обдумайте свой план действий. Он должен быть максимально надежным.

Космический совет: пересмотрите свои планы, вы могли упустить важные детали.

♐ Стрелец

Если у вас что-то не получилось, это еще не конец света! Приберегите слезы и драму для чего-то более стоящего, Стрельцы. Сегодня Вселенная призывает вас увидеть раскинувшиеся перед вами возможности. Это поможет вам осознать, что закрывшаяся перед носом дверь — всего лишь повод сменить направление. Доверьтесь судьбе — спустя десятилетия вы будете благодарны Вселенной за произошедшие в этот период изменения.

Космический совет: научитесь видеть знаки судьбы в момент кризиса

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Вы провели довольно много времени за чертежной доской, Козероги. Пришло время начать воплощать задуманное и поделиться своими шедеврами с окружающими. Как публика встретит ваше творение — не то, о чем следует беспокоиться. Просто доверьтесь судьбе. Да, и еще одна вещь! Не бойтесь в этот период полагаться на свою команду. Близкие всегда помогут вам не сбиться с курса.

Космический совет: разрешите себе довериться окружающим.

♒ Водолей

Какая редкость! Сейчас вас буквально сносит ураганом эмоций. Это так необычно для вас, да, Водолеи? Такой наплыв может казаться нестабильностью, которая лишь тратит энергию и мешает контролировать ситуацию. Некоторых близких вам даже захочется оттолкнуть, лишь бы они не увидели ваших эмоций. Но Вселенная предупреждает — так вы рискуете потерять связь или обидеть тех, кто действительно вас любит. Позвольте себе прожить эмоции и просто плывите по течению.

Космический совет: позвольте эмоциям захлестнуть вас с головой.

♊ Рыбы

В вашей жизни есть человек, который действительно вам близок, так называемая родственная душа. Но в водовороте событий вы слегка забыли показывать этому человеку свою любовь и привязанность. Что мешает вам раскрыться и принять эту связь, Рыбы? Оставьте все переживания и просто проведите время с любимыми.

Космический совет: уделите внимание отношениям с близкими.

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