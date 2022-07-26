Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Московской области будет бесплатным

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Пересечь всю российскую столицу по новой магистрали можно будет всего за 40 минут.

Москвичи и жители Московской области смогут бесплатно пользоваться Московским скоростным диаметром. С транзитных автомобилистов же с 1 января 2023 года будет взиматься плата за проезд, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», — пояснил решение городской глава.

Он напомнил о том, что МСД — настоящий хайвей, с помощью которого можно будет пересечь всю Москву всего за 40 минут.

«68 километров с севера на юг города — самая длинная бессветофорная магистраль России. 90% трассы пройдет „по воздуху“, ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады», — отметил Собянин.

Въезд на эту дорогу грузовикам будет запрещен. Исключением станут только машины с пропусками для проезда по московскому региону.

Строительство основного участка МСД планируется завершить уже осенью 2022 года. Южный участок дороги будет введен в эксплуатацию в 2023-м.

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