🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: настал отличный день для отдыха и развлечений. Отнеситесь к возникшим трудностям с легкостью, прогуляйтесь с друзьями или насладитесь просмотром любимого фильма.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля. Луна в знаке зодиака Близнецы. Начало недели оказалось сумбурным, многие из представителей зодиакальной дюжины не успели хорошенько отдохнуть на выходных. Сегодня у каждого будет возможность провести работу над ошибками и хорошенько расслабиться.

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♈ Овен

Доброта и честность — очень хорошие качества в человеке. Однако даже в положительных чертах должна быть мера. Кажется, Овны заигрались в благородных рыцарей. Теперь искреннее благодушие превратилась в наивность, а благородство сравнялось с глупостью. Недоброжелатели активно пользуются вашим благородством. Звезды рекомендуют поскорее вычислить неприятелей.

Космический совет: обратите внимание не окружение, кто-то водит вас за нос.

♉ Телец

Когда над жизнью Тельцов сгущаются тучи, те сразу прячутся в укромное место, дабы переждать торнадо из неудач. Такая особенность помогает всегда быть готовым к неприятностям, однако серьезно сказывается на психике. Постоянная тревожность и пугливость не дают освободиться от тягостных дум. Прекратите ожидать подвоха от Вселенной и воспринимать положительные моменты в жизни как затишье перед бурей.

Космический совет: откройте свое сердце и разрушьте скорлупу недоверия.

♊ Близнецы

Одна и та же реальность с одинаковыми днями и повторяющимися лицами. Вам самим не надоело, Близнецы? Так хочется сменить локацию и оказаться в совершенно иной обстановке. Уже тошнит от серой рутины и неизменной действительности. Почему вы не решаетесь на изменения, раз так хочется убежать от всего? Это послужит идеальной точкой нового начала.

Космический совет: не бойтесь спонтанных решений, пора экспериментировать.

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♋ Рак

Долгое время Раки играли роль наблюдателя и позволяли событиям уносить их дальше и дальше. Этот удобный способ существования довольно плох в долгосрочной перспективе, в чем представители водной стихии теперь убедились. Конечно, от судьбы не уйдешь, но это вовсе не освобождает вас от ответственности за свои поступки. Возьмите себя в руки и вернитесь на свой истинный путь.

Космический совет: настало время для обновления, хватит прятаться в тени.

♌ Лев

Яркие и самоуверенные Львы всегда привлекали окружающих своей харизмой. Теперь вы привыкли к всеобщему ликованию и не можете поверить в существование недоброжелателей. Однако присущие вам высокомерие и гордыня никому не понравятся, поэтому среди многочисленных поклонников находятся и злопыхатели, которые так и норовят испортить вам жизнь.

Космический совет: спуститесь с небес, мир не крутится вокруг вас.

♍ Дева

Давно Девы не были так счастливы и преисполнены. Спустя долгое время в их жизни, наконец, появилось вдохновение. Даже самые отдаленные от творчества представители земной стихии сгенерируют грандиозные идеи и с удовольствием приступят к их реализации. Отдайтесь творческому порыву и создайте что-нибудь захватывающее. Это непременно пойдет вам на пользу.

Космический совет: позвольте музе захватить ваше внимание и погрузитесь в творчество.

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♎ Весы

Еще немного и жизнь Весов перевернется на 180 градусов. А вот хорошие или плохие ожидают перемены — зависит от вас самих. В этот день лучше никого не обманывать и ни с кем не ссорится, ибо весь произведенный негатив обернется против вас самих. Займитесь медитацией и наслаждайтесь максимально спокойной обстановкой.

Космический совет: грядут большие перемены, будьте готовы к серьезным переворотам.

♏ Скорпион

Невозможно просчитать каждый шаг и все вероятные обстоятельства. Как бы вы не пытались расставить все по полочкам — Вселенная всегда на шаг впереди. Стоит ли это сил, нервов и ресурсов, Скорпионы? Вы и так сделали все возможное для наилучшего исхода событий, поэтому просто переживите волнительный период и не усугубляйте и без того не лучшее положение.

Космический совет: хватит все контролировать, расслабьтесь и получите удовольствие.

♐ Стрелец

Всеми силами Стрельцы пытаются заслужить всеобщее восхищение. Однако любые попытки с крахом проваливаются. В чем причина? В вас самих. Самоутвердиться за чужой счет очень сложно. Ведь чем меньше людей заинтересовано в вас, тем хуже вы к себе относитесь. Следует понять, что только внутренняя любовь способна сделать вас счастливыми.

Космический совет: полюбите себя, тогда и окружающие полюбят вас.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Не кажется ли Козерогам, что вы теряете человеческое в себе? Былые радости уже не приносят такого удовольствия, а все действия производятся как-то механически. Такими темпами вы скоро превратитесь в роботов. До этого состояния довели постоянные переработки. Вам необходимо срочно взять отпуск и вспомнить, что деньги можно не только зарабатывать, но еще и тратить.

Космический совет: бесконечная работа забирает все силы, пора хорошенько отдохнуть.

♒ Водолей

Бедные представители водной стихии, вы буквально разрываетесь и изнываете от постоянных требований и просьб. В какой-то момент Водолеи слишком много взвалили на себя и теперь не знают, как выдержать груз ответственности. Вам уже достаточно надоело чувство долга перед всеми. Вопрос: действительно ли вы кому-то должны или это банальный страх перед словом «нет»?

Космический совет: цените свое личное пространство, люди слишком много себе позволяют.

♊ Рыбы

Нужда в поддержке близких и родных возникает у каждого человека. Рыбам же сейчас особенно важно разделить с кем-то свои переживания. Почему вы стесняетесь делиться терзаниями души? Плечи уже не выдерживают того невыносимого груза страхов и боли. Встретьтесь с любимыми, расскажите о проблемах и облегчите душу. Забота и понимание сейчас необходимы.

Космический совет: пора уделить время семье, нельзя постоянно прятаться от любимых.

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