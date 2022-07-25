🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новый день полон ярких впечатлений и захватывающих событий. Постарайтесь выбраться на прогулку в компании любимых людей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июля, убывающая Луна переходит в знак Водолея. Этот день звезды рекомендуют посвятить время развлечениям. Встречи с друзьями, походы в кино, театр или ресторан положительно скажутся на вашем ментальном здоровье.

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♈ Овен

В последнее время вы чувствуете себя не в своей тарелке. Особенно нерешительность проявляется в самые ответственные моменты, когда стоит быть максимально собранным. Такие изменения произошли из-за негативного прошлого опыта. Страх допустить ошибку поселился глубоко в сознании и не уходит. Постарайтесь оценить себя по достоинству и не поддаваться сомнениям.

Космический совет: идите вперед и не сомневайтесь в своих силах.

♉ Телец

Вашу голову посетила грандиозная идея и теперь вы будто перестали замечать окружающий мир, погрузившись в собственные размышления. Хорошо, когда человек чем-то интересуется, но в вашем случае это стало манией, которая пугает людей вокруг. Оглянитесь, реальность состоит не только из ваших фантазий.

Космический совет: прислушайтесь к своему окружению, вы упускаете нечто важное.

♊ Близнецы

Сегодня у Близнецов все валится из рук. В какой-то момент вы даже решили, что весь мир настроен против вас. В жизни наступил непростой период и лучшее, что можно предпринять — это спокойно пережить трудное время. Расслабьтесь за чашечкой теплого чая и наберитесь сил в спокойной обстановке.

Космический совет: не принимайте серьезных решений и воздержитесь от планирования.

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♋ Рак

Раки, вам не кажется, что вы слишком часто потакаете своим «хотелкам»? Исполнять желания, конечно, всегда приятно, но это не повод идти у них на поводу. Иногда нужно подумать о будущем и не поддаваться спонтанным порывам. Научитесь вовремя останавливаться и отказывать внутреннему ребенку, иначе рискуете оказаться в сложном финансовом положении.

Космический совет: позаботьтесь о своем материальном состоянии, не тратьте ресурсы впустую.

♌ Лев

Как бы не хотелось угодить всему миру, иногда следует угождать и самому себе. С этим у Львов в последнее время явно возникают проблемы. Что случилось с уверенными и волевыми представителями огненной стихии? Вы запутались и не знаете, в какую сторону направить скопившуюся энергию. Подумайте, что действительно делает вас счастливым. Неужели вы продолжите жить по чужому сценарию?

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу и освободитесь от тяжелых мыслей.

♍ Дева

Отдых и небольшая передышка необходимы каждому из нас. Однако Девы взяли себе настоящие каникулы и серьезно затянули с прокрастинацией. Вы слишком долго сбегали от ответственности и надеялись, что проблемы разрешатся сами собой. Пора подняться с ленивого дна и сделать первый шаг к достижению цели.

Космический совет: хватит откладывать важные дела, пора начинать действовать.

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♎ Весы

Прошлые конфликты и неурядицы до сих пор терзают душу Весов. Однако груз неприятного огорчения отнюдь не идет вам на пользу. Может, не стоит так много думать о старых неприятностях? Попробуйте проще взглянуть на ситуацию. Конечно, сложно игнорировать ранее нанесенные раны, но если эмоциональные трещины мешают жить — эту проблему пора решать.

Космический совет: не держите обиду на близких, ненависть отравляет сердце.

♏ Скорпион

Наконец, душа представителей этого знака зодиака достигла равновесия и гармонии. Теперь Скорпионы ходят счастливые и несут в мир только добро. Именно в таком состоянии вы достигните запредельных высот: как в карьере, так и во взаимоотношениях. Постарайтесь не сбить положительную волну и не подвергать себя негативным эмоциям.

Космический совет: продолжайте радовать публику улыбкой, вы отлично справляетесь.

♐ Стрелец

Гнев, ярость, обида и злоба — вот что окружает Стрельцов в последнее время. Разве вам нравится постоянно сердиться? Конечно, подобное положение дел огорчает как окружающих, так и вас самих. Пора освободиться от негатива и перезагрузиться. Сходите по магазинам или посетите зажигательную вечеринку. Хороший отдых пойдет вам на пользу.

Космический совет: научитесь контролировать эмоции, нельзя взрываться на пустом месте.

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♑ Козерог

Что случилось с настроением Козерогов? Такими расстроенными и подавленными вы не были уже очень давно. Возможно, проблемы на работе сильно сказались на психологическом состоянии. Однако мимолетная неудача — вовсе не повод ставить на себе крест. Не беспокойтесь, впереди вас ожидает приятный сюрприз. Но помните, что вселенская печаль может все испортить.

Космический совет: не теряйте надежды, еще не все потеряно.

♒ Водолей

Серые будни и бесконечная рутина давно наскучили представителям этого знака зодиака. Водолеи хотят чего-то нового, но сами не понимают, как удовлетворить свои потребности. Творчество и романтика отлично подойдут для нового эмоционального всплеска. Стоит сходить на свидание и вспомнить о давно потерянном хобби.

Космический совет: займитесь любимым делом и посвятите время творчеству.

♊ Рыбы

Наконец, трудности на жизненном пути начали заканчиваться. Однако Рыбы в упор не хотят замечать этого. Вы слишком привыкли к плохому, чтобы поверить в хорошее. Даже если вокруг все замечательно, представители водной стихии ждут подвоха вселенной. Это неправильный подход, пора учиться наслаждаться жизнью, а не ждать очередного ножа в спину.

Космический совет: научитесь оптимизму и пустите радость в свою жизнь.

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