Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stocktake; 5-tv.ru

Провидец Игорь Вечерский раскрыл будущее для всех знаков зодиака на ближайшую неделю при помощи древних рун, которые считаются одним из самых точных инструментов для предсказаний.

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предупреждать мир о глобальных переменах и грядущих природных катаклизмов. Эксперт также предсказывал неожиданные повороты в судьбе знаменитостей.

Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для читателей 5-tv.ru Вечерский подготовил прогноз и ценные советы, которые помогут преодолеть сложности периода с 25 по 31 июля 2022 года.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

Овен

Уруз, йера и ингуз открывают для вас достаточно благоприятный период, когда все ваши возможности будут складываться от тех обстоятельств, которые были реализованы в прошлом. Это период, который поможет вам перейти к их реализации на новый уровень. Поможет вам сконцентрировать свои силы и сделать свой труд максимально эффективным.

Телец

Перевернутый уруз, йера и гебо советуют вам обратить внимание на сферу возможных благоприятных взаимоотношений с партнерами, так как этот период поможет вам сделать подобные шаги и наладить взаимовыгодные отношения, которые обязательно приведут к хорошему результату. Но также предупреждают о недостатке энергии для всех тех дел, которые вы запланировали.

Близнецы

Феху, перевернутый лагуз и манназ рекомендуют обратить свое внимание на сферу финансового благосостояния, потому как оно во многом будет зависеть от раскрытия необходимых качеств. И это время может сложиться таким образом, что преподнесет вам определенные непредвиденные возможности, которые могут повлиять в самом различном русле именно на эту сферу жизнедеятельности.

Затишье перед бурей. Китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 июля

Рак

Кено, отал и эйваз рекомендуют обратить внимание на сферу информации и на то направление, в котором вы прилагаете свои усилия. Потому как это время может принести не самые удачные в складывающихся отношениях с окружающими перспективы. С другой стороны, правильно используя эту возможность и взяв под контроль все свои дела, вы сможете организовать необходимые для вас обстоятельства нужным образом.

Лев

Лагуз, перевернутый эваз и ингуз говорят о том, что вы можете достигать целей с наибольшей эффективностью, избегая прямого столкновения интересов. То есть это время, когда складывающаяся силы помогут вам избежать конфликтов и наладить взаимоотношения и ваши дела в перспективном ключе. Именно в таком отношении, когда вы не будете напрямую сталкиваться со сложностями, а предпочтете обойти их и отложить достижения максимального результата на будущее.

Дева

Перевернутая вуньо, перевернутый уруз и хагалаз советуют вам взять паузу и принять во внимание тот фактор, что для достижения всех необходимых целей понадобится сконцентрировать ваши усилия. Для чего пока не складываются подходящие обстоятельства. И это то время, когда необходимо учитывать необходимость организации хаотичных событий и действовать согласно со своими планами.

Бонусы ретроградного Хирона: каким знакам зодиака улыбнется астрологический кентавр

Весы

Беркана, перевернутая вуньо и ансуз говорят о том, что в этот период для вас складываются хорошие возможности для развития коммуникаций и для развития уже текущих дел. И то время, когда вам придется хорошо поработать, однако эта работа принесет свои плоды. Если вы отложите соображения личного комфорта и отдыха на будущее, то вы сможете достичь еще больших результатов.

Скорпион

Беркана, иса и перевернутый турисаз позволят вам преодолеть целый ряд проблем и сложностей, а также вынести из этого хороший урок и на основании него развивать свои планы. Это время, когда не нужно начинать каких-то новых дел, а скорее продолжать старые и оптимизировать их в наиболее удачным русле.

Стрелец

Иса, вуньо и альгиз говорят о том, что сейчас для вас подходящее время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. То время, когда вы можете быть спокойным за свое настоящее и ближайшее будущее, когда вы можете смело развивать те процессы, которые идут в вашей жизни. В какой бы сфере они не заключались. И также вы можете сделать все эти сферы еще лучше.

Ловите подарки Венеры: любовный гороскоп на июль 2022 года

Козерог

Перевернутый альгиз, райдо и перевернутый отал советуют вам рассмотреть новые возможности и обратить внимание на сферу своих близких отношений, потому как складываются обстоятельства, которые требуют вашего внимания. Однако новые дела помогут вам перейти на новый уровень достижений. Поездки помогут вам отдохнуть и наладить взаимодействие с близкими.

Водолей

Лагуз, отал и гебо говорят о прекрасных возможностях, которые складываются в основных сферах вашей жизни. Это время, которое может преподнести приятный сюрприз, которое поможет оптимизировать все наилучшим образом. И главная сфера, которая может быть наилучшим образом использована, это сфера взаимоотношений. Построения взаимовыгодных коммуникаций.

Рыбы

Тейваз, перевернутый лагуз и хагалаз говорят о непростом периоде, который приносит прекрасные возможности для больших достижений. Но эти возможности будут связаны с необходимостью разрушения определенных процессов и тем, что необходимо будет реализовать свои возможности в каком-то новом, неожиданном русле. К тому же неожиданности могут прийти в вашу жизнь и извне, и поставить вас перед фактом необходимости взаимодействия с ними.