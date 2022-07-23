🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков Зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: идеальная пора для любых начинаний, активных дел, решения неоднозначных и рискованных вопросов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июля, убывающая Луна утром переходит из Тельца в знак Близнецов. Этот выходной день полон энергии, поэтому используйте ее с умом. Возможно, вам стоит пару часов или даже минут посидеть над вопросом, который вы не могли решить в будни, и решение придет как по волшебству.

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♈ Овен

Вы определенно не хотите делать то, что от вас ожидают. Вы и не хотите вписываться в рамки, которые никогда не предназначались для вас. Пришло время воссоединиться со своим настоящим «я», выбросив в окно все своды правил.

Космический совет: сделайте себя счастливым.

♉ Телец

Звезды призывают вас быть мудрее, уважая свои собственные границы. Позаботьтесь о себе, прежде чем беспокоиться о других. Помните, что в вашем внешнем кругу есть люди, которые без проблем берут, но ничего не дают взамен. Когда дело доходит до денежных вопросов, необходимо проявлять осторожность.

Космический совет: думайте прежде о себе, а уже потом — о других.

♊ Близнецы

Ваша способность призывать чудеса возросла. Вы должны отправиться в метафизическую пустыню, чтобы разжечь огонь внутри себя. В этот день большинство начинаний будут даваться легко, будто по волшебству.

Космический совет: впустите чудо в свою жизнь.

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♋ Рак

Если вы давно думали о дальних поездках, сейчас самое время начать планировать свой отпуск. Но звезды говорят, что в этот момент может произойти не только долгожданный отдых, но и нечто большее. Любовь витает в воздухе. В течение следующих нескольких дней некоторые из вас могут получить предложение о встрече от человека, который живет в другом городе.

Космический совет: вы можете встретить свою любовь.

♌ Лев

Активация вашей личной силы позволяет вам достичь того, что вы когда-то считали невозможным. Ваши выходные пройдут в энергии игры. Ваш список дел на сегодня: отдых и чашечка кофе.

Космический совет: активируйте свой источник силы.

♍ Дева

Сегодняшнее прогноз направлен на тех, кто состоит в отношениях. Подумайте о том, как ваши объединенные силы любви могут вызвать сдвиг в коллективном сознании. Когда дело доходит до любви и отношений, вы, возможно, ищете что-то нетрадиционное. Как только вы отпустите понятие «единственный», вы сможете ощутить взаимосвязь во всех ваших отношениях.

Космический совет: найдите что-то новое в своих отношениях.

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♎ Весы

Вы застряли во временной петле, которая сводит вас с ума. Поймите, что жизнь настолько же беспорядочна, сколь и прекрасна. Поймите, что на некоторые ответы у нас никогда не будет. Просто избавьтесь от потребности получить от них желаемый ответ, раз за разом возвращаясь мыслями в прошлое.

Космический совет: на некоторые вопросы вы никогда не получите ответы.

♏ Скорпион

Звезды обращают ваше внимание на мир красоты и эстетики. Вас не призывают к капитальным изменениям, но даже маленькие изменения вдохнут новую волну в вашу жизнь. Начните с того, что спросите себя, какую энергию вы хотели бы призвать в ваши будни. Помните, гармонизация вашего пространства не должна ударить по кошельку.

Космический совет: впустите изменения в свою жизнь.

♐ Стрелец

Как можно бороться против тяжелой работы? Несмотря на то, что вы уже много лет являетесь частью коллектива, вы начинаете задумываться об увольнении. В то же время признайте, что вы можете сделать очень многое самостоятельно. Но наличие правильной команды, идущей рядом с вами, является неотъемлемой частью процесса улучшения.

Космический совет: задумайтесь о модернизации рабочих процессов.

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♑ Козерог

Завеса приподнялась. Теперь вы можете увидеть эту ситуацию такой, какая она есть. Теперь вы можете лучше понять закономерности, которые повторялись снова и снова. Вы можете бесконечно зацикливаться на прошлом, но это не принесет облегчения и не поможет решить все проблемы.

Космический совет: перестаньте зацикливаться на прошлом.

♒ Водолей

Ваш путь к личной свободе начинается в ту минуту, когда вы начинаете подвергать сомнению ложные постулаты, которые укоренились в вас давным-давно. Найдите минутку, чтобы понять, каким образом вы ограничиваете свой собственный рост.

Космический совет: избавьтесь от груза нереалистичных ожиданий.

♊ Рыбы

У всех нас есть свои способы общения с окружающими, и некоторым требуется больше времени, чтобы открыться, чем остальным. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, примите себя настоящего. Обратите внимание на тех, кто медленно пробирается в ваш внутренний круг.

Космический совет: измените манеру общения с окружающими.

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