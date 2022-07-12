Не менее пяти человек погибли и 50 пострадали при обстреле Новой Каховки

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Многие жители Херсонской области остаются под завалами после обстрела центра города из американских систем HIMARS, рассказал глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев.

Не менее пяти человек погибли при обстреле города Новая Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту «Известий» Ивану Литомину сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Леонтьев добавил, что более 50 человек пострадали. У них осколочные ранения и порезы. Раненых продолжают доставлять в больницы.

ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки из систем HIMARS

Кроме того, по словам госслужащего, большое количество людей находятся под завалами. Многие заблокированы в своих домах и квартирах. Сейчас их освободить не получается.

Как ранее писал 5-tv.ru, ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине. Таким образом организация ответила на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины по центру Новой Каховки.