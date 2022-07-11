ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки из систем HIMARS

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; 5-tv.ru

В результате атаки националистов по жилым районам города пострадало много людей, рассказал глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Боевики ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки вечером 11 июля, пострадало множество людей. Об этом 5-tv.ru сообщил глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Там сейчас продолжает взрываться в районе рынка и жилых домов. В районе двух километров вылетели стекла из окон, людей посекло», — рассказал Владимир Леонтьев.

По его словам, медики принимают раненых и стараются всем помочь. Хотя многие врачи вынуждены укрываться в подвалах, так как взрывы продолжаются.

Десятки человек пострадали и некоторые погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Разрушения Владимир Леонтьев назвал очень сильными. Помимо жилых домов и рынка, пострадал склад с гуманитарной помощью, расположенный рядом с местом взрыва.

Огонь националисты вели из американских систем залпового огня HIMARS. Целились по центру города, где находятся склады с минеральными удобрениями и селитрой. Последнее — очень опасная вещь. Именно азотная селитра в августе 2020 года сдетонировала в порту Бейрута, после чего городу был нанесен колоссальный ущерб.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне.