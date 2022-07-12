Десятки человек пострадали и некоторые погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

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Националисты открыли огонь по центру города из американских систем залпового огня HIMARS. Сильные повреждения получили жилые дома, рынок склады с гуманитарной помощью и минеральными удобрениями.

Десятки человек пострадали и некоторые погибли в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

«К большому сожалению, есть и погибшие, и значительное количество раненых. Десятки людей остались без крова. Многие десятки. Десятки домов разрушены, многие объекты инфраструктуры, два городских рынка, огромное количество зданий», — сообщил Владимир Леонтьев.

По его словам, данные о пострадавших и погибших, а также получивших повреждения зданиях будут уточнены утром. По-прежнему продолжаются пожары, их стараются ликвидировать экстренные службы.

«Это искусственно и сознательно осуществленный террористический акт против мирного города. Это преступление, которое 100% будет в учебниках истории. Его уже не смоешь ничем», — подытожил Владимир Леонтьев.

Как сообщал 5-tv.ru, боевики ВСУ нанесли мощный удар по центру Новой Каховки вечером 11 июля. Огонь националисты вели из американских систем залпового огня HIMARS. Целились по центру города, где находятся склады с минеральными удобрениями и селитрой.

Последнее — очень опасная вещь. Именно азотная селитра в августе 2020 года сдетонировала в порту Бейрута, после чего городу был нанесен колоссальный ущерб.

В Новой Каховке сильные повреждения получили жилые дома, рынок, а также склады с селитрой и гуманитарной помощью. Стекла в окнах из-за взрыва выбило в зданиях на расстоянии около двух километров.