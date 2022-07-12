Онемели ноги и руки: Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии
Блогер Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии
Фото, видео: Instagram * / katya_golyshevaa
Врачи поместили знаменитость в палату интенсивной терапии. Близким сообщили, что она находится в тяжелом состоянии.
Блогер Катя Голышева попала в реанимацию из-за удара молнии. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.
По ее словам, молния ударила около ее дома в день разгула стихии в столице. В этот момент она сидела в телефоне, который был на зарядке.
«И меня как ударило током! Онемели ноги, онемели руки, пропал слух, спустя некоторое время заболело сердце, и стало трудно дышать», — описала свое состояние Голышева.
К счастью, в момент происшествия рядом с ней находились близкие, которые вызвали скорую. Медики увезли девушку в больницу. Врачи положили пациентку в палату интенсивной терапии. Блогер рассказала, что ей не разрешали вставать и забрали телефон, а близким сказали, что она находится в тяжелом состоянии.
Сейчас Катю Голышеву перевели в общую палату. Она чувствует себя нормально, но до полного выздоровления еще далеко.
Катя Голышева достаточно популярна в соцсетях. На ее аккаунты подписаны более пяти миллионов человек. Она снимает забавные ролики и рекламирует одежду.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Инна Чурикова попала в больницу.
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