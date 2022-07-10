Танцы под дождем и поваленные деревья: ураган в Москве удивил разнообразием событий

Собянин сообщил о гибели человека во время мощного урагана в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; ВКонтакте / pluzic

Последствия разгула стихии еще предстоит оценить. Соцсети пестрят видео и фото разрушений — летали и деревья, и крыши, и куски обшивки.

Сильный ураган со шквалистым ветром, который валит деревья и срывает крыши с домов, обрушился на Москву 10 июля. Грозовой шторм сопровождался яркими вспышками молний. Например, одна из них прилетела в одну из башен Москва-Сити. Непогода принесла множество проблем: сообщается о гибели мужчины, травмах, разрушении сооружений, побитых машинах.

Фото: ВКонтакте / pluzic

Большая часть происшествий связана с деревьями: на Украинском бульваре на мужчину упало дерево, придавив его насмерть. На севере города придавило ребенка, пострадали 42-летняя женщина и малыш — их направили в Боткинскую больницу, на юго-востоке стволом ударило 73-летнюю женщину, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму, а у входа в сад «Эрмитаж» девушка лишилась ступни.

«В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб», — написал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По последним данным, число пострадавших выросло до 12-ти.

В центре Москвы сорванные ветром деревья придавили три машины. К слову, ветер разносит не только их, но и постройки: на северо-востоке города упал кусок обшивки дома с 12 этажа. В одном из районов ветром снесло автобусную остановку, а на станции МЦК «Владыкино» обрушилась часть потолка.

Фото: 5-tv.ru

Непогода начиналась усилением ветра и в Сети появилось множество видео от пользователей, взволнованных грозным явлением: гнуло ветви деревьев, разносило листья и ветки.

Фото: ВКонтакте / pluzic

На улице Авангардная упавшее дерево пробило остекление балкона. Осколки разлетелись и порезали беременную женщину. Ей оказывают помощь врачи.

С крыш домов ветер сносил металлические конструкции, появились видеозаписи, где видно, как на электропроводах повис лист аллюминия, а на прохожих чуть не рухнула металлическая труба: она «перепрыгнула» с одной крыши на другую, в то время как внизу по дороге перебегали люди.

Фото, видео: Telegram / dtp777

Автомобилисты из-за образовавшихся луж вследствие сильного ливня на улицах Москвы вынуждены не проезжать по дороге, а «проплывать». Люди, испугавшись непогоды, побежали в «убежище». Так, на станции ВДНХ собралась гигантская очередь на вход.

Фото, видео: Telegram / moscowmap

Однако не всех пугает дождь, гроза и сильный ветер: в Филевском парке пара начала танцевать под дождем во время урагана.

«Сегодня ситуация наиболее сложная <…>. Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны», — сообщает Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму, в городе Белогорске вышла из берегов река. Начались масштабные подтопления. Готовят к эвакуации детей-инвалидов из интерната, который как раз находится в этой зоне. Западнее, в Симферополе, объявлен режим ЧС. Настоящие тропические ливни бушуют на полуострове, сотни домов уже стоят в воде.