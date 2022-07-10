Однополярный мир заканчивается: кризис продовольствия привел к протестам по всей планете

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Самые сильные народные волнения замечены на Шри-Ланке. Однако недовольны также относительно богатые фермеры Нидерландов и Италии. Несмотря на это, старые элиты продолжают обострять разногласия.

Убийство Синдзо Абэ — это тревожный сигнал, что ситуация в Японии, да и по всей планете, обостряется. Прежний однополярный мир трещит по швам, но старые элиты не намерены сдаваться. На саммите глав МИД «Большой двадцатки» в Индонезии представители стран Запада нарушили порядок работы. Из-за разногласий с ними не было общего заявления, и даже общего фото, что большая редкость.

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И если крупные страны могут позволить себе такое дипломатические «фи», то для мелких эти разногласия грозят крахом. Первой пала Шри-Ланка — райский чайно-туристический остров, который с марта испытывает большие проблемы. Страна уже объявила себя банкротом, на острове не хватает еды, лекарств и топлива.

На прошлой неделе бензин перестали продавать автовладельцам. Как итог — в эту субботу, 9 июля, демонстранты штурмом взяли президентский дворец, глава страны бежал и уже заявил, что подает в отставку. Кроме того, о своем уходе с поста объявили спикер парламента и премьер-министр, которому демонстранты и вовсе сожгли дом. Никто не хочет возглавить Шри-Ланку сейчас, ситуация слишком сложная. Армия подчеркнуто не вмешивается в происходящее, но, возможно, именно военным придется взять власть в свои руки.

И это только начало. Когда будут подъедены остатки старого урожая, а нового не досчитаются, в том числе из-за отсутствия удобрений и перебоев с логистикой, все будет еще сложнее.

Вот уже богатые фермеры Нидерландов выходят на протесты. И вместо административных зданий, где их гоняет полиция, стали блокировать супермаркеты. У итальянских фермеров из долины реки По — свои претензии к правительству: слишком высокие, чтобы сводить концы с концами, цены на топливо и удобрения, плюс небывалая засуха, какой не было 70 лет. Что тоже не оставляет шансов избежать массовых банкротств.

То, чего больше всего боится Европа (что к ним за едой опять хлынут беженцы с Ближнего Востока и стран Африки), обнищавшие и оголодавшие жители черного континента уже штурмуют два испанских анклава в Африке: Сеуту и Мелилью. В июне в стычках со спецназом погибли от 23 до 37 человек.

Испанский премьер Санчес заявил, что силовики действовали правильно и, между делом, выдал свое личное отношение к мигрантам, стряхнув грязь после рукопожатия с чернокожей женщиной. Брезгливо так.

Министерству сельского хозяйства России поставлена четкая задача — обеспечить продовольственную безопасность страны этим летом и не сорвать заключенные внешние контракты.

«Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, для того чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки этих продуктов. Но, разумеется, мы должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными, постоянным партнерами», — поручил Владимир Путин.

Ситуация осложняется тем, что в западном лагере нет лидеров, которые бы могли смотреть на ситуацию глобально и просчитывать все последствия предпринимаемых шагов.