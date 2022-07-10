Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

Бывший премьер-министр Японии смог бы пережить покушение, если бы не катастрофическая ошибка его телохранителей. По иронии судьбы, жизни его лишил человек из структуры, которой Абэ старался помочь.

В Японии не будут отменять или переносить выборы в парламент несмотря на убийство Синдзо Абэ. Это странное решение японских властей, ведь бывшего премьера расстреляли за три дня до голосования. Трагедия вызвала шок во многих странах мира. Бразилия объявила трехдневный, а Индия однодневный траур. Президент России отправил телеграмму с соболезнованиями семье Синдзо Абэ, подчеркнув выдающуюся роль политика.

Его убили во время предвыборного митинга в городе Нара. Происшествие попало в объектив множества камер. На одной из записей видно, что это был очевидный провал охраны. Первый выстрел прошел мимо, после чего убийца — 41-летний бывший военнослужащий — успел прицелиться и выстрелить еще раз. Только после этого на него набросились охранники. Второй выстрел оказался смертельным.

Синдзо Абэ выделялся в ряду других японских премьеров широтой взглядов и прагматичным подходом. Недаром он дольше других в послевоенной истории страны возглавлял кабинет и не проиграл, а ушел в отставку по состоянию здоровья. Он пытался проводить самостоятельную политику, пытался вывести свою страну из-под многолетней зависимости от США и наладить по-настоящему добрососедские отношения с Россией. Репортаж из Японии подготовил корреспондент «Известий» Михаил Мозжечков.

Это место стало своего рода стихийным мемориалом после гибели Синдзо Абэ. Жители Японии несут сюда цветы, чтобы почтить память бывшего премьер-министра, который руководил страной на протяжении рекордного срока. На этой площади состоялось последнее публичное выступление Синдзо Абэ. Это была предвыборная речь в поддержку кандидата от его Либерально-демократической партии. Ровно в 11:30 прозвучал первый выстрел.

Бывший премьер-министр, казалось, не понял, что произошло. В недоумении замолк буквально на секунду, тут же прогремел роковой второй. Он попадает в шею. Абэ пытается сделать шаг и тут же падает на колени. Личная охрана бывшего премьера, а вокруг было как минимум десять телохранителей, реагирует слишком поздно. Похоже, к такому они были не готовы. Не заметили в толпе человека с массивным оружием; не закрыли политика собой; начали действовать и скрутили нападавшего только когда было уже слишком поздно.

Абэ доставили в больницу в кратчайшие сроки. Задействовали санитарную авиацию. По словам медиков, некоторое время он реагировал на окружающих, отвечал на вопросы. Но по дороге в клинику, состояние резко ухудшилось. Отказали легкие, остановилось сердце.

«Он перенес остановку сердца, которое повреждено вместе с кровеносными сосудами. Конечно, мы сделали переливание крови, но результат все равно был трагическим», — рассказали врачи.

Нападавший, по всей видимости, даже не планировал скрываться с места преступления. Его тут же доставили на допрос. В этом полицейском участке сейчас содержится подозреваемый в убийстве бывшего японского премьера — бывший военный моряк Тэцуя Ямагами. Его мотивы до сих пор не озвучены. По некоторым данным, он был не согласен с политикой Синдзо Абэ. Однако в чем именно — не уточняется.

О самом нападавшем пока также известно совсем немного. Ему 41 год. В последнее время работал грузчиком. Как сообщают японские СМИ, уволился в мае. Судя по всему, готовился к нападению. При обыске в его доме полицейские нашли еще несколько самодельных стволов, а также взрывчатые вещества. На допросе Ямагами заявил: изначально хотел убить главу религиозной группы, которой его мать сделала крупное пожертвование, и в семье начались финансовые проблемы. На лидера выйти не удалось. Тогда он переключился на бывшего премьера. Он, по мнению убийцы, был причастным к этой организации.

«Если говорить о том, что известно об Абэ. Он был членом организации, название которой переводиться как „Японская конференция“. Это такой консервативный клуб, в которой входят японские политики правой ориентации. Она занимала умеренно националистические позиции, отстаивала меры по сохранению традиционного наследия Японии», — рассказал доцент МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов.

За последние сто лет это уже седьмое громкое политическое убийство в Японии. Причем Абэ — третий премьер-министр, чья жизнь оборвалась в результате покушения. Хотя именно его реформы многие эксперты называют одними из самых удачных в истории. Синдзо Абэ — первый со времен Второй мировой, кто заговорил о необходимости вернуть в армию наступательное вооружение. К слову, отдельное внимание уделял флоту, где и служил убийца.

«Он пророссийскую политику пытался проводить. И проводил. Во всяком случае, пытался решить территориальный вопрос и подписать мирный договор», — рассказала доктор исторических наук, заведующая кафедрой Истории и культуры Японии ИСАА МГУ Екатерина Симонова.

Эксперты отмечают, Абэ обладал уникальным умением защищать интересы своей страны, но при этом всегда оставаться в диалоге с деловыми партнерами. Вероятно, сказывается воспитание. Его дед тоже был премьер-министром Японии. Отец — министром иностранных дел. С президентом России Синдзо Абэ встречался 27 раз. Как говорят дипломаты, с Владимиром Путиным у него были доверительные и даже дружеские отношения.

«Когда в 2014 году произошли известные крымские события, „Семерка“ приняла очень жесткие санкционные меры. Мне говорили мои друзья дипломаты из Министерства иностранных дел Японии, что они первоначально составили очень жесткий набор санкции в отношении России и принесли его Абэ. Абэ посмотрел и сказал: я это не подпишу», — сообщил Александр Панов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии в период с 1996-го по 2003 год.

Но при этом в Японии все сходятся в одном все, что Абэ делал на посту — в том числе политика в отношении России — он делал ради Японии. Ведь в диалоге с Москвой главной его целью был мирный договор. Сегодня, как отмечают эксперты, на мировой арене уже почти не осталось политиков, которые умеют как Абэ быть патриотом своей родины и при этом выстраивать конструктивные и обоюдовыгодные отношения с другими государствами.