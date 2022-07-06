Москва и «КАМАЗ» будут развивать автомобильный транспорт в РФ на базе «Москвича»

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В планах московских властей организовать на доставшемся от французской компании «Рено» производство современных и безопасных автомобилей на отечественной платформе.

Правительство Москвы совместно с российской компанией «КАМАЗ» будут развивать легковой автомобильный транспорт в России. Об этом сообщает пресс-служба завода «Москвич».

«Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО „КАМАЗ“ Сергей Когогин подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта. Подписание соглашения прошло на Московском автомобильном заводе „Москвич“», — сказано в сообщении.

Ранее компания «Рено», которая владела автозаводом «Москвич», приняла решение свернуть свою деятельность в России. Поэтому предприятие было переведено на баланс Москвы и для сохранения трудового коллектива завода была погашена задолженность по заработной плате перед работниками, которая осталась от бывших французских владельцев, — 691 миллионов рублей.

Отмечается, что приоритетным направлением работы автозавода станет производство электромобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» после перехода завода в собственность правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что история советского автомобиля продолжится.