В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России

Сенатор Климов: приближение НАТО к границам России не влияет на глобальную безопасность

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не влияет на глобальную безопасность, но могут возникнуть вопросы при появлении в этих странах военной инфраструктуры.

Глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов назвал возможные последствия приближения Североатлантического альянса к границам страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, процесс вступления Швеции и Финляндии не влияет на глобальную безопасность.

«Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает», — сказал он.

Сенатор добавил, что в том случае, если на территории этих стран появится военная инфраструктура, то Россия будет вынуждена «отвечать адекватно».

В НАТО назвали сроки вступления Финляндии и Швеции в альянс

Как ранее писал 5-tv.ru, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у министерства обороны России есть план на случай расширения НАТО.