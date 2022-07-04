В НАТО назвали сроки вступления Финляндии и Швеции в альянс

В НАТО сообщили о подписании протоколов о вступлении Финляндии и Швеции 5 июля

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Переговоры на проблемную тему пройдут в ускоренном режиме.

Финляндия и Швеция подпишут протоколы о вступлении в НАТО 5 июля, полноценными членами альянса они станут после ратификации этих документов. Об этом сообщили в штаб-квартире организации.

Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линд подпишут документы в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. При этом переговоры о вступлении стран в Североатлантический альянс, на которые обычно отводится несколько лет, пройдут в ускоренном порядке в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.

О том, что требования Финляндии и Швеции готовы одобрить, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе очередного саммита. Свое согласие на это в ходе долгих дебатов дала Турция, выдвинувшая условие подписании меморандума в сфере безопасности. Заявки на вступление в НАТО скандинавские страны подали 18 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия отреагирует на размещение оружия НАТО на территории Финляндии и Швеции.