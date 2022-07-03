Норма или нет: почему люди часто заболевают накануне дня рождения

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Хандра, плохое настроение, состояние тревоги, переживания, простудные заболевания — непрошеные гости в жизни многих людей, которые приходят именно перед праздником.

Большое число людей, согласно неутешительной статистике, накануне важного праздника — собственного дня рождения, страдают хандрой и отмечают плохое настроение, подвержены тревожным состояниям и даже подхватывают вирусные инфекции. Совпадение или закономерность? Ответ на этот вопрос дает психолог по семейным отношениям Ольга Романив.

«Для многих людей состояние тоски перед днем рождения — это нормальное состояние. Как правило, такие люди, склонны к ипохондрии, повышенной тревожности, отчасти к перфекционизму, неуверенности в себе», — цитирует ее слова Lisa.ru.

По ее словам, слишком большое внимание к празднику создает предпосылки для развития депрессивного состояния, так как накануне дня рождения зачастую люди подводят итоги прошедшего года, и если они неутешительны — расстраиваются. Кроме того переживания про празднование: как все пройдет, все ли придут, все ли позвонят, поздравят, а вдруг кто-то забудет, только усугубляют депрессивное состояние.

Весь ворох психологических, финансовых проблем, связанных с днем рождения, провоцирует стресс, из-за него резко ухудшается настроение, появляется усталость, накапливается неуверенность в своих силах. В итоге некоторые даже начинают избегать общения с близкими, родными и друзьями. Нагнетаемая депрессия, как известно, снижает защитные функции иммунитета, поэтому человек заболевает.

Что делать, чтобы защитить себя в свой день рождения?

«Снизить градус ожидаемого и немного обесценить саму идею праздника. Твоя значимость в собственных глазах никак не связана с количеством тех, кто тебе позвонит в этот день с поздравлениями или придет на организованное тобой торжество. Учись строить реалистичные планы в преддверии дня рождения — это поможет уберечься от получения разочарований», — советует психолог.

Даже если что-то пойдет не так, следует помнить, что сложности укрепляют дух. И, советует Романив, очень полезно вообще научится расслабляться и относится к любым сверхидеям, таким как день рождения, «немного со стороны».

«И не забывать, что главное для любого именинника — это получить в собственный день рождения удовольствие от жизни. В этот день можно себе позволить быть чуть большим эгоистом, но сохранять разумность. А еще важно помнить, что день рождения, как и любой другой день, проходит — это значит, что после него останутся только воспоминания, и от тебя зависит, какими они будут», — говорит психолог.

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