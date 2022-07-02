Курортные страхи: пять наивных вопросов о том, почему акулы нападают на людей

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Акулы, как правило, не питаются людьми, но нападают из-за того, что могут спутать человека с морским обитателем или их мучает голод.

Акула откусила две конечности женщине в Красном море у Хургады, она скончалась в больнице. По неофициальным статистическим данным, в год фиксируется от 10 до 20 нападений акул на человека со смертельным исходом. Акулы преимущественно любят теплые моря, такие, например, как Красное.

Почему акулы вообще нападают на людей?

Согласно данным Международной организации ISAF, которая собирает статистику со всего мира, в год насчитывается от 20 до 30 спровоцированных нападений акул, когда ее пытаются поймать или ее приманивает кровь рыб, которая остается в результате подводной охоты.

Неспровоцированные нападения случаются чаще — от 60 до 90 случаев в год, 10 из них со смертельным исходом. Чаще всего они происходят в районе побережий в мутных водах, там акулы могут перепутать людей с рыбой. Обычно жертвами акул на глубине становятся дайверы, чьи тела напоминают тюлений, или серферы, чьи доски и торчащие конечности похожи на черепах.

Когда акула понимает, что наткнулась на человека, зачастую она уплывает прочь, но человек остается без ступни или руки, поясняет KP.RU.

Однако если акула голодная или тигровая, которая непривередлива в еде, то шансы выжить уменьшаются в десятки раз, так как она не уплывет, а будет продолжать атаковать.

Эту официальную статистику вряд ли можно считать исчерпывающей, так как в ней не учитываются акватории и острова, а также российские курорты не отправляют туда данные о нападениях.

Какие виды акул наиболее опасны для человека?

Согласно статистике большее количество убийств приходится на четыре вида акул: большую белую, бычью, тигровую и длиннокрылую.

Это объясняется тем, что именно эти виды более распространены, а также они очень крупные: у них мощные челюсти — даже один укус может быть смертельным для человека.

Тем не менее около трети от всех нападений приходится на голубых и рифовых акул.

Для акул человек — потенциальная пища?

Обычно акулы не воспринимают человека как пищу, а предпочитают морских обитателей: рыб, морских черепах, китов, морских котиков и морских львов.

Люди не достаточно калорийны для обеспечения необходимой энергией акул, так как в человеческом мясе нет высокоэнергетических жиров, в отличии от мяса морских обитателей.

Чаще всего нападения на человека связаны с «ошибками» акул, они «пробуют» человека на вкус: укус, понимают, что не то и уплывают. Однако для человека одного укуса акулы достаточно, чтобы случай стал смертельным.

Какую активность проявляют акулы в турецких морях?

Акулы нападают на людей не только в морях египетских курортов, но и на других популярных у туристов направлениях, например, в Турции, где берега страны омывают Черное, Эгейской, Средиземное и Мраморное моря.

В Средиземном море сейчас зафиксировано существования 47 видов акул и 15 из них потенциально опасны для людей.

В Эгейском море не так много пищи для акул из-за отсутствия планктона, поэтому акулы иногда заплывают на побережья Турции и Греции, всего из 30 зафиксированных видов акул в Эгейском море для людей представляют опасность семь из них.

В Мраморном море акулы — редкое явление, как и в Черном, потому что оно почти полностью изолировано от океана. Там встречаются всего два вида — черноморский катран и кошачья акула, они питаются рыбой, нападают на дельфинов, но для человека опасности не представляют.

Плавать на пляжах, где могут быть акулы, или нет?

Акулам, как правило, для «хорошей» жизни достаточно глубин морей и океанов, но все-таки видовое разнообразие акул и некоторые обстоятельства, такие как голод или защита своей территории, дают основание констатировать, что акулы могут изменить свое привычное поведение и стать агрессивными и опасными для людей.

Ихтиологи сайта «Лагуна акул» заявляют, что из года в год количество нападений акул на человека растет, а причина в том, что люди вторгаются на их территорию, где они обитают уже миллионы лет.

В Америке и на популярных островных пляжах нападения регистрируются по выходным, так как тогда наблюдается большое скопление людей, а также ближе к вечеру — в это время голодные акулы в поисках пищи заплывают в прибрежные воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напавшую на женщину в египетском Хургаде акулу могли привлечь 16 тысяч овец, судно с которыми незадолго до трагедии затонуло у побережья Судана.