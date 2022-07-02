Умерла женщина, которой акула откусила руку и ногу в египетской Хургаде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Pinnock; 5-tv.ru

Через несколько часов после нападения хищного морского животного на туристку пляжи снова открыли для отдыхающих.

Туристка, которой в египетской Хургаде акула откусила руку и ногу, умерла от ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с нападением морского животного на женщину.

«Туристка скончалась», — сказал он.

Причиной нападения акулы на туристку в Египте могло стать утонувшее стадо овец

Через несколько часов после инцидента стало известно, что пляжи курорта снова открыли. Об этом рассказал глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб. По его словам, погода благоприятная.

«Произошедшее является примером крайне редкого инцидента природного характера», — сказал он.

Инцидент произошел в пятницу, 1 июля. Туристка из Австрии пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш. Хищная рыба откусила ей руку и ногу.

О подобных происшествиях в египетских СМИ не сообщалось 12 лет. В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх акулы пять раз нападали на отдыхающих. Погибла гражданка Германии, пострадали трое россиян и украинец. Тогда власти на время закрыли пляжи курорта.

Как ранее писал 5-tv.ru, акула растерзала дайвера на глазах отдыхающих в пригороде Сиднея.