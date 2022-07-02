Причиной нападения акулы на туристку в Египте могло стать утонувшее стадо овец

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Морской хищник откусил женщине руку и ногу, она скончалась по дороге в больницу.

Напавшую на женщину в египетском Хургаде акулу могли привлечь 16 тысяч овец, судно с которыми незадолго до трагедии затонуло у побережья Судана. Об этом 5-tv.ru рассказала сотрудница местного отеля.

Кораблекрушение произошло утром 12 июня. Судно со стадом овец на борту направлялось из суданского порта Суакин в Саудовскую Аравию. По информации The Independent, оно было перегружено. Один из чиновников на условиях анонимности сказал изданию, что катастрофа может повлиять на окружающую среду.

Сотрудница отеля в Хургаде отметила, что на всей территории Египта нельзя купаться в Красном море после заката и до семи часов утра. Причина этого ограничения — активность хищников, которые представляют угрозу для человека. Однако они редко нападают на людей.

«Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина», — добавила работающая в отеле девушка.

По ее словам, в Хургаде акулы очень редкие гости. До этого там не регистрировали нападения хищных рыб на людей. Однако из-за овец хищники могли оказаться в новой локации. Непосредственно к туристке акулу могло привлечь большое количество рыбы — те плавали рядом с ней. Кроме того, погибшая сама могла спровоцировать акулу. Сотрудница отеля пожаловалась, что туристов регулярно просят не кормить рыбу с берега и понтона, однако они не слушают и несут к морю еду со шведского стола.

Сейчас истинную причину нападения устанавливают специалисты.

Трагедия произошла 1 июля. Акула откусила женщине руку и ногу. По пути в больницу пострадавшая умерла. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия.