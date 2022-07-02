Критик Соседов рассказал, какие взаимоотношения у Шатунова были с коллегами

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov/

На прощании с Юрой Шатуновым были замечены звездные коллеги музыканта: Николай Басков, Игорь Крутой, Сергей Кузнецов.

Коллеги скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова относились к солисту «Ласкового мая» прохладно, поэтому так мало звезд пришли на прощание с кумиром миллионов. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

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«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями», — сказал он.

По его словам, ничего плохого в том, что с Шатуновым простились не так много коллег, нет.

«Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит», — сказал Соседов.

На прощание с музыкантом пришли Николай Басков, Игорь Крутой, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, а другие звезды шоу-бизнеса, по мнению критика, проигнорировали мероприятие не из-за личных дел и занятости, а из-за безразличия к умершему артисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вторая часть похорон певца Юрия Шатунова состоится в Германии. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал, как они пройдут.

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