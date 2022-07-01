Даня Милохин выругался матом из-за сравнения его с Юрой Шатуновым

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Тиктокеру не понравились аналогии, которые указывают на общее между ним и экс-солистом «Ласкового мая».

Журналистка Анна Монгайт сравнила тиктокера Даню Милохина с покойным Юрием Шатуновым. Они оба воспитывались в одном детском доме в Оренбурге и очень быстро стали суперпопулярными. Милохин выругался матом в личном блоге от такой аналогии.

«Умер лидер „Ласкового мая“ Юра Шатунов — Даня Милохин восьмидесятых. Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек», — написала ранее журналистка в своем Telegram-канале.

Оскорбленный Милохин не стал тянуть с ответом, дав понять, что он живее всех живых.

«Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за ***** (ерунда — Прим. ред.)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. <…> Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — без лишней скромности высказался 20-летний блогер.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Разговоры о его смерти не утихают до сих пор. Кроме того, фанаты певца создали петицию с требованием присвоить их кумиру звание «Народный артист» посмертно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как педагог по вокалу оценил пение Дани Милохина и Ольги Бузовой.