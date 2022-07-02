Вы же не по красавицам: Захарова ответила на притязания главы МИД Латвии

Захарова в своей манере ответила на притязания главы МИД Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Поводом для дискуссии двух представителей дипломатический ведомств стал всего лишь украинский борщ, который, правда, давно уже вышел за рамки кулинарии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова парировала высказывание главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в ее адрес.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Ринкевич процитировал российского президента Владимира Путина, отвечая Захаровой на ее слова о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал министр.

Захарова высказалась о доходящей до маразма украинизации всего и вся, которой заразились уже не только в Незалежной, но и на Западе. Она иронично предположила, что скоро свинину признают «украинским национальным продуктом».

К слову, журналист Антон Красовский не смог не обратить внимания на пост Марии Захаровой и вслед задумался о том, «где же в Латвии найдешь красавца». А Тина Канделаки порекомендовала Ринкевичу последить за своим языком, который является инсткрументом настоящего дипломата.

«Но глупый человек всегда явит свою скудоумость. И упадет лицом в борщ», — резюмировала медиа-менеджер.

«Мы, Тина, вежливые люди — встречаем по уму», — добавила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культура приготовления украинского борща вошла в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение принял по итогам заседания уполномоченный комитет организации.