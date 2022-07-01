Политолог о включении борща в список ЮНЕСКО: «Будет запущен борщепровод?»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО никак не отразится на жизни россиян, однако это может стать вызовом для жителей Юго-Восточной Азии, где Том ям считается местным борщом.

Внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в очередной раз показывается низкий статус организации, заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин. Он уверен — подобное действие никак не отразится на жизни россиян.

«Как готовили на кухнях наши хозяйки, наши жены, матери, бабушки, так они и будут готовить дальше», — отметил политолог.

При этом это может быть вызовом не только славянскому народу, но и жителям стран Юго-Восточной Азии. В Таиланде и Вьетнаме, к примеру, тоже Том ям считается местным борщом.

«Так что украинцы и им будут запрещать готовить Том ям или теперь будет налажен экспорт из Украины борща в Европу? Такой борщепровод запущен. Я не понимаю смысла именно вот этого факта, который совершен ЮНЕСКО, ведь здесь даже нет особой политики и особой культуры», — продолжил Бредихин.

По мнению политолога, внесение борща в список ЮНЕСКО, Украина пытается «уколоть» другие страны помимо России. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, в Незалежной ли впервые появилось блюдо.

«Поэтому мы можем говорить сколько угодно о борще и о той культуре, которая сопровождает его историю, но отдавать право только одной стране готовить настоящий борщ — одна из глупейших ошибок ЮНЕСКО», — заключил специалист.

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