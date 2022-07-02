Стало известно, как пройдут похороны Юры Шатунова в Германии

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Артист мечтал, чтобы его прах развеяли над любимым местом в Германии.

Вторая часть похорон певца Юрия Шатунова состоится в Германии. Директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал порталу Woman.ru, как они пройдут.

Когда семья уладит все формальности в России, она улетит в Германию. Почти сразу после возвращения домой жена Светлана с детьми отправится на озеро в Баварии, чтобы развеять прах Юрия там. Еще в то время, когда бушевала пандемия коронавируса, Шатунов сказал, что хотел бы, чтобы его прах развеяли над ним. Других траурных мероприятий не планируется.

«Нет, в Германии ничего не планируется, никаких траурных мероприятий», — сказал Кудряшов.

Озеро, где Шатунов любил ловить рыбу, находится глубоко в лесу и попасть туда непросто: нужен специальный пропуск, чтобы добраться в особо охраняемую зону.

Аркадий не уточнил, когда семья Шатунова покинет Москву.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Прощание с экс-солистом «Ласкового мая» прошло 26 июня на Троекуровском кладбище. Траурная церемония для семьи артиста состоялась на следующий день. Тело певца кремировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Андрей Малахов с трудом сдержал слезы во время передачи в память о Юрие Шатунове.